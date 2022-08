iOS 16 přinese na iPhone nový vyhledávací zvuk pro Najít, takto zní

Stejně jako každý rok, ani letošní verze iOS nepřináší jen velká vylepšení, ale i drobné, nenápadné upgrady, které mají uživatelům nenápadně zpříjemnit používání iPhonů. Jedním z těchto upgradů je bezesporu i změna zvuku při vyhledávání iPhonu přes aplikaci Najít.

Pokud v současnosti použijete aplikaci Najít pro dohledání iPhonu a to tak, že přes ní na něm zaktivujete přehrání zvuku, musíte počítat s přehráním skutečně nepříjemných, křiklavých tónů, které na sebe sice dokáží upozornit, ale nejedná se v žádném případě o nic příjemného. A jelikož je tento zvuk navíc nezměněn již mnoho let, rozhodl se s ním Apple v rámci iOS 16 solidně zamíchat, aby působil konečně modernějším dojmem a byl i uživatelsky příjemnější pro poslech. A to se mu povedlo skutečně skvěle i při zachování povahy zvuku jako takového. Ostatně, posuďte sami přes odkaz níže.

Nový zvuk pro Najít si můžete přehrát zde

Veřejná verze operačního systému iOS 16 bude vydána zhruba za měsíc – konkrétně pak jen pár dní před vydáním nové generace iPhonů. Zřejmě její největší novinkou je přepracovaná zamykací obrazovka, na kterou lze nově přidat celá řada nejrůznějších widgetů, díky kterým tak již nebude třeba pro kontrolu některých věcí odemykat telefon. iPhony 14 Pro by se pak měly v rámci iOS 16 dočkat dokonce Always-on režimu, kdy bude čas a pár dalších informací na jejich displejích zobrazován nepřetržitě.