Touch ID na iPhone: 5 tipů, o kterých možná nevíte

Jestliže chcete odemknout zhasnutý iPhone, je nutné přiložit prst na tlačítko plochy a stisknout ho, čímž dojde k automatické autentizaci a odemknutí. V případě, že je displej iPhonu rozsvícený, tak je ve výchozím nastavení nutné udělat to samé, tedy stisknout tlačítko plochy. Nastavit si však můžete, aby se rozsvícený iPhone mohl odemknout již po přiložení prstu na tlačítko plochy, bez nutnosti jeho stisknutí. Stačí přejít do Nastavení → Zpřístupnění → Tlačítko plochy, kde níže přepínačem zapněte Aktivovat přiložením prstu.

V některých případech je nutné na iPhone stisknout tlačítko plochy vícekrát po sobě – dvakrát pro otevření přepínače aplikací a třikrát pro zobrazení zkratky zpřístupnění. Některým uživatelům však nemusí vyhovovat to, že pro zaznamenání dvojkliku či trojkliku je nutné tlačítko plochy ve výchozím nastavení stisknout relativně rychle. I na tohle však v Applu mysleli, a tak přidali možnost, pomocí které je možné si maximální prodlevu mezi stisknutím tlačítka plochy nastavit. Stačí přejít do Nastavení → Zpřístupnění → Tlačítko plochy, kde nahoře v kategorii Rychlost stisknutí vyberte podle potřeby Pomalu nebo Nejpomaleji.

Patříte mezi jedince, kteří vlastní iPhone 7 či novější jablečný telefon s Touch ID? Pokud ano, tak jistě víte, že u těchto telefonů již nedochází k fyzickému stisknutí tlačítka. Namísto toho se vám po zaznamenání stisku přehraje haptická odezva, která právě simuluje stisknutí tlačítka. Díky haptické odezvě se Apple mohl zbavit fyzického tlačítka, které může být poruchové. Navíc k tomu si díky haptické odezvy můžete také nastavit, jak moc bude při stisknutí silná. Stačí, abyste přešli do Nastavení → Obecné → Tlačítko plochy, kde už si stačí vybrat jednu ze tří sil haptické odezvy.

Zlepšení přesnosti a zrychlení

Nedaří se vám čas od času odemknout iPhone pomocí Touch ID? Pokud ano, může to být důsledkem hned několika záležitostí. Ve většině případech mají problém odemknout iPhone přes Touch ID uživatelé, kteří pracují především rukama a mají poškozené polštářky na prstech, kvůli čemuž není telefon schopen rozpoznat otisk prstu. Jiní uživatelé pak zase mohou mít problém odemknout iPhone po sprše. Ne ve všech případech to pomáhá, ale můžete si zkusit nastavit další otisk toho samého prstu, ideálně právě v jiné části dne, tj. například právě po koupeli, popřípadě v práci. Celkově je možné do Touch ID nastavit až pět otisku. Učiníte tak v Nastavení → Touch ID a kódový zámek → Přidat otisk… Nezapomeňte si klepnutím otisky pojmenovat.