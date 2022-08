Nové iPhony 14 (Pro) se představí opět jen virtuálně

Přestože je přestavení nových iPhonů či Apple Watch ještě relativně vzdálené, jelikož nás od něj dělí zhruba měsíc, ne-li více, v Applu nelení a už pracují na nahrávání Keynote, na které budou novinky odhaleny. Tvrdí to alespoň zdroje agentury Bloomberg, dle kterých již natáčení začalo, z čehož jasně plyne jediné – ani tentokrát nelze počítat se živým představením před publikem, jak tomu bývalo dříve.

Není tomu tak dlouho, co se v kuloárech šuškalo, že letošní WWDC má být poslední virtuální Keynote, kterou Apple uspořádá. Nynější pandemická situace ve světě se nicméně dle všeho nejeví v očích Applu natolik dobrá, aby bylo možné uspořádat klasickou fyzickou Keynote s novináři. A jelikož vyžaduje virtuální Keynote relativně dost času na přípravu, není divu, že na ní začal Apple pracovat již nyní. Pozitivem je v tomto směru to, že ruku v ruce s přípravami jde i potenciální možnost úniků, kterých jsme se v předešlých letech právě díky přípravám Keynotes čas od času dočkali. Druhým pozitivem je pak fakt, že sázka na virtuální Keynote otevírá dveře nejrůznějším grafickým efektům, které dokáží chystané novinky představit lépe než kdyby se o to Apple snažil fyzicky na pódiu před lidmi.

Další poměrně zajímavou informací, která se Bloombergu podařila zjistit, je to, že i letos nás na podzim mají čekat hned dvě tiskové konference Applu, přičemž na první se odhalí iPhony, Apple Watch a potažmo AirPods Pro 2 s HomePody, na té druhé by se pak měl Apple věnovat novým Macům či iPadům. Jelikož je však současná situace v dodavatelském řetězci Applu nedobrá, je možné, že plán na dvě Keynotes bude nakonec přehodnocen, jelikož chystané produkty nebudou zkrátka vyrobitelné v dostatečném množství. Vše v tomto směru však ukáže až čas.