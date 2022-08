5 her ze Steamu, které dnes na macOS a Windows získáte výhodněji (5. 8. 2022)

Připravili jsme pro vás ty nejzajímavější hry pro macOS i Windows, které jsou v dnešní den ve slevě. Bohužel se může lehce stát, že některá z her bude opět za plnou cenu. My to žádným způsobem nemůžeme ovlivnit a chtěli bychom vás ujistit, že aplikace byla ve slevě v době psaní článku.

Tahová taktická hra Hard West 2 je cestou do srdce temnoty amerického Západu. Převezměte kontrolu nad nadpřirozeným oddílem a chyťte tajemný vlak duchů. Přelstěte a přestřílejte své nepřátele v této hře zasazené do světa Divokého západu, kde nic není takové, jak se zdá.

Jestliže se považujete za fanouška tradičních roguelike her, které vás na první pohled nadchnou ikonickou retro grafikou, tak byste určitě neměli přehlédnout titul Crypt of the NecroDancer. V rámci této hry se budete muset velice pozorně zaposlouchat do samotné hudby, kdy se budete muset hýbat do rytmu a doplňovat tak samotný beat.

