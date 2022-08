Brzký příchod titanových Apple Watch Pro je znovu potvrzen

Letošní podzim by měl být z hlediska Apple produktů skutečně plodný. Kromě nových iPhonů či AirPods Pro se totiž očekávají třeba i hned tři nové modely Apple Watch, přičemž tím nejzajímavějším by měly být Apple Watch Pro. Ačkoliv Apple jejich příchod zatím nepotvrdil (a do jejich odhalení se tak ani nestane), je tu další náznak toho, že s nimi můžeme počítat.

Jedním z hlavních znaků nových Apple Watch pro má být jejich nově nadesignované tělo z titanu, které nabídne prvotřídní odolnost vůči poškození v kombinaci s nízkou hmotností. Jelikož však titanové Apple Watch Apple v současnosti nabízí, začal je nyní kvůli snaze udělat po Apple Watch Pro “hlad” vyprodávat, což ve výsledku neznamená nic jiného, než že jsou titanové modely v mnoha zemích již nedostatkovým, ne-li zcela vyprodaným zbožím.

K tichému ukončení výroby a následně i prodejů určité edice produktu přistupuje Apple před uvedením jeho nové generace, která by jej v lecčem kopírovala, prakticky vždy. Právě s ohledem na tuto skutečnost tak nelze pochybovat o tom, že se nové Apple Watch Pro s titanovým tělem pomalu, ale jistě blíží a že si je tedy budeme moci co nevidět zakoupit. Snad tedy novinka nezklame a nestane se z ní kousek jen pro hrstku uživatelů, jak jí předpovídají někteří analytici.