Apple odstranil z Apple Arcade 15 her

Jablečnou herní službu opustilo celkem 15 her. 18. července přidal Apple do oblasti Arcade v App Store sekci s názvem „Leaving Arcade Soon“. Byly zde tedy hry, které budou odstraněny. Apple ale nikde neuvedl, kdy k tomu dojde.

Tato sekce ‌App Store‌ byla nyní odstraněna a tituly, které byly zahrnuty v první várce kvůli vypršení smlouvy s vývojáři, se již nezobrazují při běžném vyhledávání v Storu. Mezi hry, které opustily ‌‌Apple Arcade‌, patří Spelldrifter, Projection: First Light, Lifeslide, EarthNight, Cardpocalypse, Dead End Job a další. Apple v podpůrném dokumentu uvádí, že uživatelé, kteří si hru stáhli předtím, než byla odstraněna z ‌Apple Arcade‌, mohou ještě minimálně dva týdny hrát. Tituly tedy pro tyto hráče zůstanou hratelné minimálně do 16. srpna. Po uplynutí této podporné doby se hráčům jednoduše objeví zpráva, že hra již není k dispozici. Apple dále v této záležitosti říká, že se vývojáři odstraněných her mohou rozhodnout zpřístupnit svou hru v ‌App Store‌ všem uživatelům, i když se hra může lišit od verze nabízené v ‌Apple Arcade‌. Hráči, kteří měli hru staženou, by v takovém případě mohli za předpokladu, že se vývojáři rozhodnout nahrát také uložené postupy, pokračovat tam, kde skončili. Pokud se tak nestane, bude nutné začít znova. Zmizela z Apple Arcade nějaká vaše oblíbená hra?