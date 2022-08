Jak zvýšit výdrž baterie AirPods: 5 tipů, které musíte znát

Patříte mezi vlastníky AirPods Pro či AirPods Max? Pokud ano, tak jistě aktivně využíváte aktivní potlačování hluku. To totiž dokáže kompletně vyrušit veškerý hluk z okolí, takže hudbu či jiné zvuky slyšíte o mnoho lépe. Při aktivním potlačování hluku se využívají mikrofony, což způsobuje snížení výdrže baterie. Jestliže tedy chcete zajistit nejdelší výdrž sluchátek, snažte se aktivní potlačování hluku využívat jen tehdy, kdy je to nutné. Vypnutí provedete tak, že v ovládacím centru podržíte prst na prvku hlasitosti, a poté níže klepnete na Hlukový filtr.

Deaktivace automatického přepojování

Jestliže vlastníte AirPods 2. generace a novější, tak můžete využívat funkce pro automatické přepínání mezi všemi vašimi zařízeními. To znamená, že pokud například máte AirPods připojené k Macu a někdo vám začne volat, tak se automaticky přepnou na iPhone apod. I tato funkce však způsobuje snížení výdrže baterie a pro její úsporu se hodí její vypnutí. Na iPhonu či iPadu to provedete v Nastavení → Bluetooth, kde klepněte na ⓘ u vašich sluchátek. Tady pak stačí přejít do sekce Připojit k tomuto iPhonu a zvolit Pokud byly připojeny k iPhonu i minule. Na Macu pak přejděte do  → Předvolby systému → Bluetooth, kde u vašich sluchátek klepněte na ⓘ. Pak už jen zvolte u Připojit k tomuto Macu možnost Při posledním připojení k tomuto Macu.