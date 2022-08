5 tipů pro Live Photos na iPhone, které by se vám mohly hodit

Live Photos jsou nedílnou součástí každého iPhonu, a to již od roku 2017, kdy vyšel model 6s. Od té doby využívá tuto funkci „živých fotografií“ nespočet uživatelů. Pokud jste o Live Photos nikdy neslyšeli, tak se jedná o funkci, která dokáže každý snímek proměnit v krátké video. V případě, že tedy s aktivními Live Photos zachytíte snímek, tak se do něj uloží ještě momenty před a po stisknutí spouště. (De)aktivaci Live Photos provedete přímo ve Fotoaparátu, k přehrání pak dojde po podržení prstu na fotce v aplikaci Fotky. Pojďme se společně v tomto článku podívat na 5 tipů pro Live Photos, které by se vám mohly hodit.