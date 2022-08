5 her ze Steamu, které dnes na macOS a Windows získáte výhodněji (3. 8. 2022)

Připravili jsme pro vás ty nejzajímavější hry pro macOS i Windows, které jsou v dnešní den ve slevě. Bohužel se může lehce stát, že některá z her bude opět za plnou cenu. My to žádným způsobem nemůžeme ovlivnit a chtěli bychom vás ujistit, že aplikace byla ve slevě v době psaní článku.

Starbound se dá jednoduše popsat jako Terrarie ve sci-fi kabátku. Budete prozkoumávat vesmír a přistávat na jednotlivé planety, na nich můžete stavět úkryt, vyrábět nástroje a sbírat nejrůznější suroviny. Mnoho obyvatel planet nebude zrovna přátelských, takže se připravte i na souboje o holý život.