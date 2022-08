Tato interaktivní mapa vám ukáže nejvýznámnější lidi nejen z vašeho okolí

Pokud se zajímáte o místo, kde žijete, tak s odsud velkou pravděpodobností znáte některá zvučná jména. V některých případech se může jednat o vědce, jindy o sportovce a někdy zase třeba o kulturní představitele. Co když vám ale řeknu, že existuje perfektní webová aplikace, která vám dokáže zobrazit nejvýznámnější jména z každého města na světě? Pokud jste tedy někdy chtěli zjistit, kdo je z historie vašeho města nejvýznámnější, popřípadě pokud byste tohle chtěli zjistit o jiných městech, tak pokračujte ve čtení.

Aplikace, která vám dokáže nejznámější lidi (nejen) z vašeho okolí zobrazit, nese jednoduchý název Notable People. Tato webová aplikace, která je samozřejmě k dispozici zcela zdarma, využívá data ze speciální databáze nejvýznamnějších lidí od roku 3500 př. n. l. až do roku 2018 n. l. Veškerá data z této databáze byla upravena tak, aby vždy zobrazila jediného a nejvýznamnějšího člověka z určitého místa. V rámci Notable People se před vámi zobrazí planeta Země s již několika vyobrazenými jmény pro určité státy. Čím víc pak budete planetu přibližovat, tak se vám zobrazí další a další jména, až se dostanete na jednotlivá města.

Co se týče ovládání aplikace Notable People, není to nic složitého. Na levé straně si můžete nastavit, zdali chcete zobrazit nejvýznamnějšího jedince ze všech směrů, anebo zdali se má jednat o kulturního představitele, vědce, vůdce či sportovce. Jediný problém je v tom, že bohužel na mapě nemůžete jednotlivá místa vyhledávat – vždy je tedy musíte jednoduše najít. Každopádně si můžete nalevo aktivovat možnost Show real place names s tím, že následně se vám namísto jmen objeví jména států a jednotlivých měst. Jakmile to své najdete, stačí se zase jednoduše přepnout na zobrazení jmen z vybraného směru. Za aplikací Notable People stojí Topi Tjukanov a rozhodně se jedná o velmi zajímavý počin, který doporučuji zkontrolovat – možná se dozvíte něco, co jste doposud nevěděli.

Aplikaci Notable People využijete zde