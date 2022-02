Jak v Apple Mapách a Google Maps nechat rozmazat váš dům

Sledujete-li dění ve světě Applu, popřípadě pokud čtete náš magazín, tak vám zajisté před několika dny neunikl článek, ve kterém jsme vás informovali o problému, se kterým se potýká Tim Cook, tedy generální ředitel kalifornského giganta. Konkrétně je jeho problémem tzv. stalking, což jednoduše v překladu znamená sledování. Tima Cooka podle dostupných informací sleduje žena. Ta ho měla prvně začít označovat u různých příspěvků na Twitteru, později mu měla odesílat prapodivné e-mailu, a poté už to z digitálního světla zašlo až do tohoto reálného. Apple se samozřejmě rozhodl svého „prvního muže“ chránit, a tak na ženu podal žalobu.

U samotného podání žaloby to ale neskončilo. Pro větší pocit bezpečí došlo v rámci největších mapových aplikací z rozmazání domu Tima Cooka, což má zabránit především plánování nějakého komplexnějšího útoku. Pokud se tedy aktuálně podíváte v Apple Mapách, popřípadě v Google Maps, na dům Tima Cooka, tak namísto něj uvidíte pouze šmouhu. Nemyslete si však, že si svůj dům může nechat rozmazat pouze generální ředitel společnosti, popřípadě nějaká jiná vlivná osoba. Svůj dům si můžete bez problémů nechat rozostřit i vy – a nejedná se o nic složitého. Níže naleznete postup pro rozmazání v Apple Mapách a v Google Maps.

Chcete-li si nechat rozmazat svůj dům v Apple Mapách, tak je nutné, abyste odeslali e-mail s touto žádostí na MapsImageCollection@apple.com. Součástí této žádosti by mělo být vaše jméno, společně s adresou, na které chcete dům nechat zamazat. Přiložit byste ideálně měli také fotky domu (zvenku), společně s dalšími dokumenty, kterými ověříte vlastnictví pozemku a domu. Pokud neumíte anglicky, můžete využít text, který přikládám níže, pouze si jej samozřejmě upravte podle sebe:

Dear Apple

My name is [vaše jméno] and I would like to ask you to blur my house in Apple Maps. The address of the house is [adresa domu].

In the attachment I send photos of the house for easier identification, together with other data for verification of ownership.

Thank you and have a nice day.

Best Regards

[vaše jméno]