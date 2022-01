Šéf Applu má problém se stalkerkou

Být první mužem Applu není žádný med – tím spíš, když se vám “na záda” pověsí stalkerka, která je zřejmě schopná všeho. Vyprávět by o tom mohl i nynější šéf Applu Tim Cook, který musí řešit ve spolupráci s policií své stalkování více než rok. To navíc zašlo již tak daleko, že se do celé záležitosti vložil i Apple, který podal na ženu žalobu s plánovaným projednáním v březnu.

S informacemi o stalkerce Tima Cooka přišel jako první zahraniční portál The Mercury News, jehož zdroje tvrdí, že obtěžování Tima Cooka ženou začalo zprvu neviněn na Twitteru, kde jej označovala u různých příspěvků. Postupem času však začala Timovi zasílat podivné maily obsahující například fotografie zbraní a tak podobně s tím, že loni v říjnu měla dokonce vniknout do jeho domu a následně se pokusit o útěk, ve kterém jí však zamezila policie. Důvod, proč se na Cooka takto “pověsila” je pak poměrně bizarní – tvrdí, že je jeho manželka a že s ním má dvojčata. Krom toho je přesvědčená, že jí Cook dluží stovky milionů dolarů, byť není jasné, za co. Co však jasné je, je to, že není zřejmě úplně psychicky v pořádku, což pro šéfa Applu představuje nemalé bezpečnostní riziko. Jeho zaměstnavatel se proto rozhodl konat a ženě zamezit ve sledování Tima Cooka soudní cestou. Jak celá zápletka dopadne se dozvíme až v březnu, kdy má soudní slyšení proběhnout. Nicméně vzhledem k tomu, že Apple ročně utratí za ochranu Cooka zhruba 600 000 dolarů je takřka jisté, že se o jeho bezpečí tak úplně obávat svět nemusí.