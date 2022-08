Apple nepřímo potvrdil brzký příchod nové Apple TV

Fanoušci Apple TV si zřejmě již brzy užijí příchod její nové generace. Vyplývá to jedna z tvrzení celé řady leakerů, které se točí kolem vývoje výkonnější verze tohoto produktu, ale taktéž z kroků, které Apple v poslední době dělá.

Není tomu tak dávno, co Apple začal v USA rozdávat k nákupu Apple TV dárkové karty v hodnotě 50 dolarů, které jsou uplatnitelné na další nákup. Nic takového přitom nikdy “jen tak” nedělá, takže rozdávání karet nelze ve výsledku chápat jinak než tak, že se pomocí nich snaží vyčistit sklady a připravit je tak na příchod nové generace Apple TV. Tuto taktiku se navíc nyní rozhodl rozšířit i do dalších zemí světa – konkrétně pak Velké Británie, Francie, Itálie, Německa a dalších několika států. Bohužel, České republika mezi nimi chybí a chybět prakticky 100% bude až do konce akce – ta je totiž naplánována na 15. srpen.

Fotogalerie Apple TV 4K HDR Apple TV 2021 Apple TV 4K 2021 box Apple TV 4K Apple TV 4K Apple TV spodek Apple TV porty Apple TV ovladac Apple TV Vstoupit do galerie

Vzhledem k načasování konce akce se zdá být čím dál tím pravděpodobnější, že tak Apple činí kvůli uvolnění skladů na podzimní launch nové Apple TV. Je nicméně otázkou, co vše by mohla oproti nynější generaci nabídnout, jelikož si jen stěží lze představit, co nynějšímu modelu chybí, nebudeme-li zacházet do extrému a prahnout například po webkameře, displeji a tak podobně. A co byste u nové Apple TV ocenili vy?