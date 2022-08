Always-on pro iPhony 14 Pro není zbytečný jen proto, že vy jej nechcete

Jedním z hlavních vylepšení iPhonů 14 Pro (Max) má být bezesporu nasazení funkce Always-on, díky které bude i na uzamčeném a zhasnutém displeji neustále viditelný čas, datum a dalších pár prvků pro kontrolu elementárních funkcí telefonu. Ačkoliv se tedy jedná o velmi užitečnou funkci, mnozí jablíčkáři na ní nejen pod našimi články neustále plivou a Apple za její nasazení kritizují. Jejich kritika je přitom otevřeně řečeno zcela mimo mísu.

Pomineme-li to, jaký způsobem bude fungovat či jak bude vypadat, jelikož hodnocení těchto aspektů je ve výsledku do značné míry subjektivní, hned na úvod je třeba důrazně podotknout, že vás nikdo nutit k využívání Always-on rozhodně nebude. Pokud tedy nebudete chtít mít i na zhasnutém displeji neustále viditelný čas, datum a dalších pár věcí, které se při probuzení displeje zvýrazní, samozřejmě to tam mít nebudete, respektive nemusíte. Je totiž naprosto jasné, že Always-on režim u iPhonů 14 Pro (Max) půjde stejně jako v případě Apple Watch Series 5 a novějších vypnout a iPhone, který bude mít tuto funkci deaktivovanou, tak bude využitelný jako modely nyní. Právě s ohledem na tento fakt jsou tedy zcela mimo mísu i veškeré nářky na nižší výdrž baterie. Ano, aktivní funkce Always-on bude energeticky určitým způsobem náročná a výdrž iPhonu bude tedy v porovnání s tím, když bude funkce vypnutá, logicky nižší. Znovu ale opakujeme, že vás nikdo do využívání Always-on nutit nebude, takže si po štěstí ve formě dlouhé výdrže šlapat nebudete. A jen tak mimochodem – stejná rovnice platí samozřejmě i u Apple Watch a že by za ní byly terčem tvrdé kritiky, to tak úplně pravda není.

Další posměšky se na Apple valí za to, že Always-on nasazuje až nyní, zatímco mnozí konkurenti jej již nabízí řadu let. Na tyto úšklebky se však nedá ve výsledku říci nic jiného než to, že to tak holt je a komu absence vadila, mohl tedy v minulosti přejít na jiný model. Apple holt v Always-on u iPhonů důležitost nespatřoval a nyní mu dává smysl, tak se zkrátka pro její nasazení rozhodl – nic víc, nic míň. Podobně šlo přeci reagovat i na nasazení bezdrátového nabíjení, se kterým Apple taktéž nepřišel první, či třeba nočního fotorežimu, kde hrál též zprvu druhé housle. Ani v jednom případě se ale Applu nikdo nevysmíval tak jak se mu mnozí jablíčkáři vysmívají naprosto nepochopitelně nyní. Takže ne, opravdu to není proto, že by toho nebyl Apple technologicky schopen.

Poslední poměrně velká skupina “hejtrů” Always-on poukazuje na to, že z něj Apple vytvoří falešnou exkluzivitu, jelikož by dle nich nebyl problém jej nasadit i na iPhony 13 Pro. I zde je ale třeba tyto myšlenky zarazit hned v zárodku, protože jsou zkrátka a dobře mylné a nemá cenu zde spekulovat nad tím, zda přeci jen neexistuje cesta, jak je obejít. Aby Always-on fungovat přesně tak, jak je potřeba (a aby dával smysl z hlediska energetické spotřeby), je třeba, aby byl v telefonu nasazen displej s podporou snížení obnovovací frekvence až na 1 Hz. Jedině tak je totiž zajištěna minimální spotřeba neustále zobrazovaného obsahu na displeji, což je samozřejmě zcela klíčové. iPhony 13 Pro (Max) však disponují nejméně 10Hz, což je pro Always-on zkrátka moc. Jasně, Apple by mohl i tak tuto funkci na iPhonech 13 Pro (Max) zpřístupnit, ale v takovém případě by byl chtě nechtě popotahován za to, že na nich zpřístupnil paskvil, který akorát enormně zatěžuje jejich baterii, protože to by se z logiky věci dělo. Oproti 1Hz Always-on u iPhonů 14 Pro (Max) by totiž byla logicky spotřeba energie u 10Hz Always-on iPhonů 13 Pro (Max) desetinásobná. Takže ani zde zkrátka a dobře nemá smysl jakkoliv naříkat nad tím, že se Apple snaží o vytvoření umělé exkluzivity.

Pokud vás tedy Always-on u blížících se iPhonů 14 Pro (Max) pobuřuje, zcela upřímně váš postoj nedává smysl, protože je prostě neobhajitelný. Deaktivace bude samozřejmě možná a vše ostatní je vysvětleno výše. A pokud vám nedává smysl z hlediska využitelnosti, protože přeci vše kontrolujete přes hodinky či odemčený telefon, pak vězte, že jsou na světě ještě miliony jablíčkářů, kterým toto řešení smysl prostě dává. Je třeba si ostatně uvědomit, že iPhony jako takového jsou již de facto hotové a naprostá většina upgradů, která na ně v posledních letech míří, nemá ambice si hrát na revoluci, ale spíš se snaží být těmi drobnými kousky, které potěší alespoň nějakou sortu uživatelů. Právě kombinace těchto kousků však ve výsledku dostala iPhony tam, kde právě jsou. Právě díky těmto kouskům si totiž našly cestu ke spoustě uživatelských skupin, které na ně nedají dopustit. A když už byste nevěřili ani tomu, věřte, že průzkumy Applu, které jej zcela určitě k nasazení Always-on přiměly, asi odráží realitu trochu líp než názory pár jedinců, kteří nejsou schopni něco pochopit.