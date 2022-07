Recenze aplikace Rowdie: Powered by Science: Aplikace pro pravého fanouška fotbalu

Začátky fotbalových sezón jsou za dveřmi. Každý správný fanoušek by tak měl být vybaven pořádnou aplikací, která ho udrží v přehledu. Není třeba zmiňovat, že aplikací týkajících se sportu je na trhu hned několik. Pokud ale chcete ryze fotbalovou aplikaci, vyzkoušejte appku zvanou Rowdie: Powered by Science, která je ke stažení zdarma na App Store. Jak již název aplikace napovídá, alfou a omegou je jen a pouze fotbal.

Jakmile aplikaci stáhnete, dostanete se na úvodní obrazovku, kde se dočtete, že appka sbírá data z 1000 světových fotbalových soutěží. Pokud tedy zrovna dnes nehraje váš oblíbený tým z Premier League, můžete sledovat výsledky guatamelské, jordánské či třeba zimbabwské soutěže. Narazíte zde také na zajímavé informace, které bych nečekal. Jelikož pocházím z města, které hraje 3. ligu (MSFL), podíval jsem se na příští zápas. K mému překvapení jsem nalezl k údajům o zápase dokonce fotografii stadionu, jeho adresu, kapacitu a povrch, což jsou informace, na které v běžných aplikacích spíše nenarazíte a byl jsem překvapen, že takové údaje jsou i u nižších soutěží.

Je libo trošku si zasázet?

Nebudeme si nic nalhávat. K fotbalu a sportu celkově patří také sázení. Pokud to máte pod kontrolou a sázíte v podstatě jen pro radost a za malé částky, můžete si sledování zápasu o něco okořenit. Aplikace Rowdie: Powered by Science nabízí také bohaté nástroje pro sázkaře, a to jak pro začátečníky, tak pro ty, kteří mají se sázením dlouhodobější zkušenosti. Jste-li úplným začátečníkem a sázení vám nic neříká, v sekci Academy na vás čeká velmi podrobný návod, jak se do tohoto neprobádaného území vpravit. Uživateli budou vysvětleny strategie sázení, pojmy, význam jednotlivých zkratek a podobně. Pro někoho může být stěžejní, že je aplikace v anglickém jazyce, ovšem „prokousat“ se textem není podle mě žádným větším problémem. U zápasů máte také graf pravděpodobnosti, jestli tým bude bodovat, což vám může pomoct. Jestliže se ale místo svého instinktu chcete spoléhat na počítač, nabízí aplikace za 15 eur měsíčně podrobné analýzy. Algoritmus bude brát v potaz statistiku předešlých zápasů, vzájemných zápasů, aktuální formy, zranění apod. tak, aby uživateli pomohl s výběrem zápasu na tiket co nejlépe. Toto „matematické“ poradenství se pochopitelně týká všech soutěží a rozhodně může být sázkařskému snažení ku prospěchu.

Zpravodajství

Appka Rowdie: Powered by Science toho ale nabízí daleko více. Pokud chcete zůstat v obraze, je v aplikaci také sekce s fotbalovým zpravodajstvím. Najdete zde rozhovory, prohlášení i různé novinky ze světa fotbalu. Také pak články odvolávající se jak na renomované zdroje typu Sky Sports, Fabrizio Romano a David Ornstein, tak také na různé bulvární spekulace od méně spolehlivých zdrojů. Co si ale budeme, během přestupového období všemožné spekulace k fotbalu jednoduše patří. Tuto funkci lze jednoznačně pochválit, protože máte vše na jedné stránce a nemusíte chodit na různé sázkařské weby či twitterové účty těch či oněch zdrojů. Takže palec nahoru.

Resumé

Závěrem se hodí říct, že Rowdie: Powered by Science je aplikací pouze pro ryzího fotbalového fanouška. Povedené zpravodajství, kurzy a tipy na sázení v jednom. Někomu může vadit absence českého jazyka. Třeba se ale dočkáme časem. Aplikace je velmi přehledná a na to, že je zdarma, narazíte zde na minimum reklam. Rowdie: Powered by Science rozhodně stojí za vyzkoušení.

Aplikaci Rowdie: Powered by Science stáhnete zde