Recenze KidsGuard Pro for iOS: Hlídejte činnost svých dětí v moderním světě

Moderní svět je plný všemožných nástrah, a to především na internetu. Platí, že mnoho dětí rozumí technologiím více než dospělí, na druhou stranu ale dětem chybí schopnost rozpoznání čehokoliv podezřelého. Pokud jste tedy vašemu dítěte pořídili iPhone, tak je nutné určitým způsobem sledovat, co všechno dělá, abyste případně zabránili nepříjemnostem a problémům. Pomoci v tomto případě mohou omezení přímo v iOS, každopádně ta vám neposkytnou kompletní kontrolu nad zařízením. Hledáte-li nějakou takovou monitorovací aplikaci pro iPhone, díky které budete vždy v obraze, tak se vám bude hodit KidsGuard Pro for iOS, na který se podíváme v této recenzi.

Hned na začátek je nutné zmínit, že aplikace KidsGuard má k dispozici hned několik různých verzí. Na našem magazínu už jsme se dívali na kompletní aplikaci KidsGuard Pro, pomocí které je možné děti hlídat kompletně, a to například také z webu. V této recenzi se však budeme zabývat aplikací KidsGuard Pro for iOS, která je určená čistě pro sledování iPhonů.

Co KidsGuard Pro for iOS umí?

Prostřednictvím KidsGuard Pro for iOS je možné získat přístup k většině datům z iPhonu, který si vyberete. Asi nejdůležitější je samozřejmě přístup ke zprávám a historii volání – tohle všechno recenzovaná aplikace zvládá, zajímat by vás však mohlo třeba i to, jak zkontrolovat historii prohlížení na iPhone. Kromě toho vám ale dokáže také zpřístupnit kontakty, historii polohy, fotky a videa (i z aplikací), zprávy z WhatsApp a dalších komunikátorů, historii prohlížení a další. Nutno zmínit, že pro využívání KidsGuard Pro for iOS není nutné na sledovaný iPhone instalovat jailbreak a celý postup nastavování je tak moc jednoduchý, že ho zvládnete provést během několika minut.

Jak nastavit KidsGuard Pro for iOS

Nastavení aplikace KidsGuard Pro for iOS je opravdu velmi jednoduché. Samozřejmě primárně musíte mít aplikaci KidsGuard Pro for iOS předplacenou. Kromě toho musíte mít k dispozici buď počítač či Mac, se kterým dítě pracuje, anebo samotný telefon pro připojení k vašemu počítači či Macu. Jakmile tyto podmínky splníte, tak na cílovém počítači jednoduše přejděte na tyto stránky, kde aplikaci stáhněte, a poté nainstalujte.

Po spuštění si pak vyberte, jakým způsobem chcete k datům z iPhonu přistoupit. Můžete si nechat zobrazit data z existující zálohy na počítači nebo Macu dítěte, popřípadě můžete i na vlastním počítači telefon připojit kabelem a rovnou zobrazit veškerá data. Anebo se můžete připojit k iPhonu také bezdrátově, avšak v tomto případě je nutné, aby byl už alespoň jednou v minulosti k tomuto počítači připojen. Jakmile si způsob připojení k iPhonu vyberete, tak už jen stačí vyčkat na dokončení skenování, po kterém už se vám zobrazí veškerá dostupná data, se kterými můžete pracovat.

Přístup k datům je jednoduchý

Abyste tedy mohli KidsGuard Pro for iOS využít, tak je nutné, abyste měli přístup k počítači či Macu, se kterým dotyčný uživatel pracuje, což u dítěte samozřejmě není problém. Popřípadě samozřejmě můžete iPhone dítěte jednoduše vzít, připojit ho k vašemu zařízení, a poté už data jednoduše procházet. Pokud tohle učiníte, tak následně už k získání přístupu k datům nebudete potřebovat ani kabel – postačí, když dítě s iPhonem bude v dosahu a na stejné Wi-Fi síti. Jak už jsem zmínil v úvodu, pokud byste chtěli využít rozšířené funkce, tak je nutné si pořídit plnou verzi KidsGuard Pro.

Přístup k iPhonu přes Wi-Fi v KidsGuard Pro for iOS:

Další funkce a důležité informace

Jakmile v rozhraní KidsGuard Pro for iOS začnete přistupovat k záloze některého z iPhonů, popřípadě pokud se k němu připojíte v reálném čase, tak se vytvoří se zařízením spojení. Pokud byste chtěli v budoucnu začít sledovat jiný iPhone, tak je nutné, abyste se na stránkách panel.clevguard.com přihlásili k vašemu účtu, kde rozklikněte instanci s aktuálním zařízením, a poté zvolte možnost Unbind Device, čímž dojde ke zrušení párování a budete schopni KidsGuard Pro for iOS využít ke sledování jiného iPhonu. Samotná aplikace KidsGuard Pro for iOS samozřejmě běží kompletně na pozadí a po spuštění systému se automaticky zapne ve skrytém režimu, takže v případě, že chcete zachovat diskrétnost, tak samozřejmě můžete.

Závěr

V případě, že sháníte schopnou aplikaci, díky které budete mít stoprocentní přehled nad tím, co vaše děti dělají s iPhonem, tak se vám rozhodně bude KidsGuard Pro for iOS hodit. Jedná se o propracovanou aplikaci, která vám jednoduše dokáže zobrazit veškerá data z iPhonu, a to buď prostřednictvím zálohy na počítači dítěte, anebo stačí telefon vzít a drátově či bezdrátově jej připojit k vašemu počítači. Aplikace KidsGuard Pro for iOS je k dispozici jak pro počítače s Windows, tak pro jablečné Macy. Využít ji můžete se všemi novějšími verzemi iOS, a to včetně nejnovější verze iOS 16. Měsíční plán aplikace vás vyjde na $34.99, popřípadě si můžete pořídit tříměsíční plán za $49.99, anebo roční plán za $95.99 – výběr je na vás.

KidsGuard Pro for iOS koupíte zde