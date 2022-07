5 tipů pro rychlou práci s PDF na Macu, které se mohou hodit

PDF dokumenty mohou mít samozřejmě několik různých stránek. Čas od času se můžeme ocitnout v situaci, kdy některou ze stránek chceme jednoduše odebrat. Mnoho uživatelů však neví, jak v macOS na to, a přitom je to velmi jednoduché. Prvně si PDF dokument otevřete v aplikaci Náhled, a poté nalevo klepnutím označte stránku, kterou chcete smazat. Pak už jen stačí na klávesnici stisknout klávesu Backspace (nad Enterem), čímž dojde k odstranění. Takto lze mazat i více označených stránek najednou.

Máte před sebou několikastránkový PDF dokument a hledáte v něm nějakou frázi či slovo? Pokud jste si odpověděli kladně, tak rozhodně zapomeňte na to, že byste museli celý dokument číst a frázi či slovo zbytečně hledat. Konkrétně je možné na Macu v PDF dokumentu jednoduše text vyhledávat. Stačí, abyste PDF jednoduše otevřeli v Náhledu, a poté stiskněte klávesovou zkratku Command + F . Tímto se vám otevře vyhledávací pole, do kterého zadejte text, který hledáte.

Ocitli jste se někdy v situaci, kdy jste potřebovali převést obrázek do formátu PDF? Jestliže ano, nejspíše jste jej otevřeli, a poté jste v rozhraní funkce Tisknout klepnuli na možnost pro uložení PDF. Věděli jste ale o tom, že obrázek či fotku je možné do PDF převést o mnoho rychleji? Konkrétně stačí, abyste na obrázek klepnuli pravým , poté najeli myší na Rychlé akce a následně zvolili Vytvořit PDF. Tímto se ihned PDF s obrázek vytvoří. Takto lze vytvořit i vícestránkové PDF z vícero obrázků, které stačí označit.

Rychlý přepis textu

PDF je unikátní v tom, že pokud se v něm nachází text, tak ho není možné měnit. Respektive to samozřejmě možné je, a to ve speciálních aplikacích, ale PDF k tomu jednoduše není určené. Dobrou zprávou každopádně je, že text lze v PDF určitým způsobem měnit i v aplikaci Náhled, byť lehce krkolomně, ale ta možnost tady je. Stačí, abyste do PDF dokumentu vložili obdélník, kterému nastavte bílou výplň, a poté ním text jednoduše překryjte. Následně už jen stačí, abyste klepnuli na nástroj pro vložení textového pole, kde následně vepište potřebný text a kurzorem jej přetáhněte na potřebné místo, které je zakryté obdélníkem. Berte na vědomí, že tímto nedojde k odstranění původního textu z dokumentu, ale k pouhému překrytí.