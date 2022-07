Zahrajte si na iPhonech prequel k oceňovanému japonskému RPG Octopath Traveler

Očekávaná mobilní verze japonského RPG Octopath Traveler konečně zamířila na všechny iPhony a iPady. Původní hra vyšla před několika lety na hybridní konzoli Nintendo Switch, díky pozitivním přijetí pak následovaly i verze na osobní počítače a konzoli Xbox One. Mobilní port přitom nepřevádí na malé obrazovky původní hru, jde ale o prequel zasazený několik let před události prvního dílu. Octopath Traveler: Champions of the Content se dočkalo vydání v domovském Japonsku již v roce 2020. Po dvou letech je hra konečně připravená i na vydání na západních trzích. Pokud jste hráli původního Octopath Traveler, budete se určitě již po zhlédnutí ukázky ke hře cítit jako doma.

Stejně jako konzolová hra využívá i Octopath Traveler: Champions of the Continent tahový systém soubojů typický pro japonská RPG. Svou družinu bojovníků si přitom budete skládat z šedesáti čtyř dostupných členů. Možnosti různých kombinací jsou tak obrovské, těch nejlepších možných skvader ale bude jen omezené množství. Vašim bojovníkům pak budete vydávat rozkazy v roli vyvoleného, který má zachránit svět Orsterry před jistou zkázou. To, jak bude se mu to podaří, zjistíte ve třech různých kampaních, které vám zaberou dlouhé desítky hodin. Octopath Traveler: Champions of the Content je na App Storu k dispozici zcela zdarma, obsahuje ale řadu mikrotransakcí.