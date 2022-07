Sony představilo „svůj“ první herní ovladač pro iPhone

V poslední době hráči čím dál tím více využívají možnosti hraní na svých iPhonech. Teď ale nemyslím hraní klasických mobilních her, nýbrž vzdálené hraní konzolových a počítačových her na obrazovce jablečného telefonu. Konkrétně tuto funkci můžete využít jak na konzolích od PlayStation a Xbox, tak na PC, a to třeba s využitím platformy Steam. Aby se vám však na iPhonu tyto hry dobře hrály, tak k tomu samozřejmě potřebujete příslušný ovladač. Společnost Backbone však nyní přišla se zbrusu novým a jedinečným ovladačem Backbone One, který dokonce certifikovalo samotné Sony.

A v čem je ovladač Backbone One tak výjimečný? Svůj iPhone totiž s jeho využitím jednoduše vložíte do držáku mezi levou a pravou stranu ovladače, čímž prakticky vznikne přenosné hrací zařízení – podobně jako v érách PlayStation Portable či Vita. Backbone One je vytvořený tak, aby ho mohl využít prakticky každý, ať už máte iPhone s označením mini, anebo Pro Max. Cena ovladače je 99.99 dolarů, což samozřejmě není málo, na druhou stranu se ale jedná o elegantnější řešení, než kdybyste svůj iPhone přilepili k ovladači lepící páskou. Na výběr pak máte z černé a bílé variatny. Tento ovladač jednoduše připojíte k vašemu iPhonu (či Androidu), následně jej spárujete a ihned můžete začít hrát skrze Remote Play, a to buď z PlayStation 4, anebo nejnovějšího PlayStation 5.

Backbone představilo podobný ovladač již před dvěma lety, každopádně měl rozložení tlačítek pro Xbox, tj. A, B, X a Y. Novější verze má pak tlačítka typická pro PlayStation, nutno ale zmínit, že nesymetrické rozložení analogových páček typické pro Xbox u tohoto ovladače zůstalo. Ovladač Backbone One je podle recenzí velmi kvalitní a pohodlný a hlavně nabízí Lightning konektor pro jednoduché nabíjení iPhonu, společně se sluchátkovým konektorem. Bohužel však Sony prozatím nemá k dispozici plnohodnotnou službu pro hraní her z cloudu jako Microsoft a jeho Xbox, což je pro hráče rozhodně škoda, jelikož by si takto mohli zahrát své oblíbené hry prakticky odkudkoliv, kde je kvalitní připojení k internetu.

Backbone One můžete koupit zde