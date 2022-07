7 her a aplikací, které dnes na iOS získáte výhodněji (29. 7. 2022)

Fanouškům retro her by rozhodně neměla uniknout dnešní sleva na titul 8-bit Console Tank. Jak už samotný název napovídá, v této hře na vás čeká takzvaná 8-bitová grafika a souboj tanků, kdy se budete muset vypořádat s notnou dávkou nepřátel na nejrůznějších mapách.

Připravili jsme pro vás ty nejzajímavější aplikace a hry, které jsou v dnešní den ve slevě. Bohužel se může lehce stát, že některá aplikace bude opět za plnou cenu. My to žádným způsobem nemůžeme ovlivnit a chtěli bychom vás ujistit, že aplikace byla ve slevě v době psaní článku. Aplikaci stáhnete tak, že kliknete na název aplikace.

Jestliže hledáte nějakou skvělou nenáročnou hru, která vás dokáže zabavit především při dlouhých chvílích, možná by vás mohl zaujmout titul Crash the Comet. V této hře totiž letíte s kometou skrze přednastavený prostor, přičemž musíte zajistit, že nenarazíte do žádné hrany.

