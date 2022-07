5 her ze Steamu, které dnes na macOS získáte výhodněji (29. 7. 2022)

Připravili jsme pro vás ty nejzajímavější hry pro macOS i Windows, které jsou v dnešní den ve slevě. Bohužel se může lehce stát, že některá z her bude opět za plnou cenu. My to žádným způsobem nemůžeme ovlivnit a chtěli bychom vás ujistit, že aplikace byla ve slevě v době psaní článku.

Ghost Watchers (Win)

Máte rádi hororovky a chcete zakusit mrazení v zádech, husí kůži, strach a lekačky? Ghost Watchers je kooperativní online hororová hra, ve které se ocitáte v nejrůznějších opuštěných stavbách a strašidelných prostorách. Opuštěné jsou ale jen zdánlivě – obývají je totiž duchovové, a vaším úkolem v této hře bude tyto duchy zkoumat a lovit.

Fotogalerie Ghost Watchers 0 Ghost Watchers 1 Ghost Watchers 2 Ghost Watchers 3 Vstoupit do galerie