7 her a aplikací, které dnes na iOS a iPadOS získáte výhodněji (27. 7. 2022)

Aplikaci GoCoEdit ocení především vývojáři. S pomocí tohoto programu si totiž můžete procházet a různě upravovat scripty v nejrůznějších programovacích jazycích, a to lokálně i vzdáleně. To mimochodem funguje i v rámci aplikace pro Apple Watch, kde si je taktéž můžete prohlédnout.

Jak již samotný název napovídá, aplikace Noteboks – Write and Organize vám dokáže posloužit jakožto perfektní parťák pro zapisování nejrůznějších poznámek a dokumentů. Program vám umožní text dokonce i formátovat pro lepší přehlednost, jednotlivé zápisky organizovat a mít tak obecně nad vším kontrolu.

Vývojáři této barevné hry upozorňují, že je velice návyková. Jestli se nudíte, zkuste si titul PopStar with Undo. Hra se skládá z velkého množství úrovní a vaším úkolem je seskupit bloky stejné barvy. Existují dva režimy, jeden je nekonečný a druhý časově omezený.

The Escapists: Prison Escape

Pobyt za mřížemi není rozhodně ničím příjemným. Ve hře The Escapist: Prison Escape se zhostíte role zločince, který byl po spáchání trestného činu zavřen do vězení. Zvládnete ale uprchnout? V tomto titulu se budete muset vypořádat s řadou výzev, plánovat svůj útěk a především uspět. Dávejte si ale pozor, protože každá drobnost dokáže zkazit váš plán.

