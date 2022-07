Na iPhony míří další herní pecka z počítačů a konzolí

Hráči na iPhonech se můžou těšit na další pecku z velkých platforem. Poté co se v krátké době na iOS podívaly mobilní porty rogueliků Dicey Dungeons a Into the Breach, chystá se přenosná varianta dalšího léty ozkoušeného titulu, u kterého můžete kroutit hlavou nad tím, že se takové péče do současnosti nedočkal. Papers, Please vývojáře Lucase Popa se na malé obrazovky hodí jak nenáročným grafickým zpracováním, tak způsobem ovládání. Je pravda, že se oceňovaná hra dočkala již verze na iPady, na iPhony se však podívá vůbec poprvé. Půjde o věrné převedení původního projektu z roku 2013, jež ovšem nabídne i řadu vylepšení, díky kterým se bude příjemněji hrát na telefonech.

V Papers, Please se ujmete role hraničního strážce ve fiktivní zemi Arstotzka. Ta existuje za železnou oponou, pro překračování hranic tak platí přísná pravidla. Vaší rutinní činností tak bude kontrola osobních dokladů a jiných písemností. Jako obyvatel chudé země však nesete zodpovědnost i za svou rodinu, která na vás naprosto spoléhá. Hra vám během dlouhých dnů na hraničním přechodu tak nabídne spoustu dilemat. Někdy se totiž můžete dostat šanci si vydělat slušné peníze navíc, když přivřete oči při kontrole specifických lidí. Jestli se těšíte na podobné rozhodování, Papers, Please mají na iPhony dorazit již 5. srpna.