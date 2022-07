Na iOS míří jedna z nejlépe hodnocených počítačových her vůbec

V poslední době pokračují atypicky frekventované oznámení mobilních portů úspěšných her z velkých konzolí. Jen v posledních několika týdnech jsme se dočkali vydání přenosných verzí rogueliků Into the Breach a Dicey Dungeons a oznámení zmenšeného Papers, Please. K této smršti nezávislých titulů se nyní přidává zatím nejbláznivější kousek, Totally Accurate Battle Simulator. Projekt studia Landfall Games je založený na přesné fyzikální simulaci tuctů nesourodých jednotek ze všech možných časových období. Hra vyšla původně již v roce 2019 a od té doby se vyrojilo obrovské množství různých kopií, které využívaly toho, že není přes svou velkou popularitu dostupná na mobilních zařízeních.

To, že se na iOS máme na co těšit dosvědčuje i těžko uvěřitelný fakt, že se Totally Accurate Battle Simulator drží na Steamu na dvacátém místě nejlépe hodnocených her. Pro hru je přitom klíčová podporu uživatelských módů, které do ní přidávají takřka nekonečné možnosti. Vývojáři se podělili o skutečnost, že se překvapivě na podpoře uživatelských vylepšení pracuje i pro mobilní verzi. Jistotou však zůstane to, že si ve hře budete moci tvořit vlastní jednotky ve skvěle zpracovaném editoru, který vám sám o sobě dovoluje vymýšlet ty nejbláznivější bojovníky. Landfall Games se zatím nepodělili o přesné datum vydání, tipujeme ale, že bychom se mohli titulu dočkat na iOS už v průběhu letošního roku.