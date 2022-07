7 her a aplikací, které dnes na iOS získáte výhodněji (26. 7. 2022)

Dnes si můžete v App Storu stáhnout za akční cenu hru Johnny Bonasera 2. Toto je druhý díl hry The Revenge of Johnny Bonasera. Po únosu Johnnyho matky mimozemšťany je Johnny kvůli těmto událostem vyslýchán na policejní stanici. Johnny musí najít plán, jak zachránit svou matku a utéct z policejní stanice, kde je držen. Mezitím se kapitán Wachimolete pokusí mimozemšťany zabít po svém. Mimozemšťané netuší, do jaké šlamastyky se dostali.

Připravili jsme pro vás ty nejzajímavější aplikace a hry, které jsou v dnešní den ve slevě. Bohužel se může lehce stát, že některá aplikace bude opět za plnou cenu. My to žádným způsobem nemůžeme ovlivnit a chtěli bychom vás ujistit, že aplikace byla ve slevě v době psaní článku. Aplikaci stáhnete tak, že kliknete na název aplikace.

Milovníkům klasických RPG her by rozhodně neměla uniknout dnešní 50% sleva na aplikaci The Quest. V tomto titulu se totiž spolu s vaším hrdinou ocitnete v otevřeném světě, konkrétně tedy v království Monares, kde si budete muset poradit s temnými hrozbami. Vy jakožto agent samotného krále musíte zjistit, co za hrozbou stojí a vypořádat se s ní.

