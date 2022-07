5 her ze Steamu, které dnes na macOS a Windows získáte výhodněji (26. 7. 2022)

Připravili jsme pro vás ty nejzajímavější hry pro macOS i Windows, které jsou v dnešní den ve slevě. Bohužel se může lehce stát, že některá z her bude opět za plnou cenu. My to žádným způsobem nemůžeme ovlivnit a chtěli bychom vás ujistit, že aplikace byla ve slevě v době psaní článku.

Máte v oblibě hry z vesmírného prostředí? Pokud ano, tak by se vám mohl zalíbit titul Kerbal Space Program, ve kterém se zhostíte vedení vesmírného programu mimozemské rasy, kteří si říkají Kerbelové. Budete mít přístup k těm nejrůznějším nástrojům a součástkám, ze kterých budete muset vybudovat vesmírné lodě a podobně. Hra navíc nabízí reálně zpracovanou aerodynamiku a fyziku, díky čemuž je ještě o poznání zábavnější.

