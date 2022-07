7 her a aplikací, které dnes na iOS získáte výhodněji (25. 7. 2022)

Připravili jsme pro vás ty nejzajímavější aplikace a hry, které jsou v dnešní den ve slevě. Bohužel se může lehce stát, že některá aplikace bude opět za plnou cenu. My to žádným způsobem nemůžeme ovlivnit a chtěli bychom vás ujistit, že aplikace byla ve slevě v době psaní článku. Aplikaci stáhnete tak, že kliknete na název aplikace. Photo Animate Studio Animator Jak již samotný název napovídá, aplikace Photo Animator Studio Animator slouží pro takzvané „rozpohybování“ vašich fotografií. Tento nástroj si totiž konkrétně poradí s rychlou tvorbou videí a animací, které můžete poskládat z vašich snímků. Nechybí ani možnost pro přidání textu, kreslení, podpora vrstev a řada dalších funkcí. Fotogalerie Photo Animate Studio Animator 0 Photo Animate Studio Animator 1 Photo Animate Studio Animator 2 Photo Animate Studio Animator 3 Vstoupit do galerie Původní cena: 49 Kč (Zdarma)

Lovecraft’s Untold Stories V akční RPG hře Lovecraft’s Untold Stories se vrhnete do objevování tajuplného světa, který je vždy zcela náhodně vygenerovaný a čeká v něm na vás spousta zajímavých příběhů. Vy sami budete muset bojovat s různými monstry z bájného světa, vylepšovat si vaše nástroje, řešit hádanky a postupně tak porazit vašeho hlavního nepřítele, kterým je prastarý bůh. Fotogalerie #2 Lovecrafts Untold Stories 4 Lovecrafts Untold Stories 2 Lovecrafts Untold Stories 3 Lovecrafts Untold Stories 1 Vstoupit do galerie Původní cena: 249 Kč (25 Kč)

Neo Monsters Vytvořte si armádu monster, které vám budou složit a vydejte se do boje čtyři na čtyři. Získávejte nové přírůstky do své kolekce a sbírejte silnější monstra. Poté se můžete vydat do online světa a prozkoumat nebezpečí, které na vás čekají v PvP soubojích. Fotogalerie #3 Neo Monsters 0 Neo Monsters 1 Neo Monsters 2 Neo Monsters 3 Vstoupit do galerie Původní cena: 25 Kč (Zdarma)

Calzy Calzy je opravdu pěkná kalkulačka pro každodenní použití. Pomůže vám se všemi potřebnými výpočty a umožňuje ukládání více numerických hodnot pro pozdější použití v dalších operacích a disponuje unikátní funkcí záložky. Fotogalerie #4 Calzy 0 Calzy 1 Calzy 2 Calzy 3 Vstoupit do galerie Původní cena: 129 Kč (79 Kč)

To the Moon Ve hře To the Moon budete hrát za dva doktory, kteří se rozhodli naplnit poslední přání umírajícího muže. Tito dva doktoři se totiž živí tím, že lidem dopřejí „další život,“ který se ale odehrává pouze v jejich hlavě. To the Moon ale skrývá spoustu tajemství a různých hádanek, jenž zcela mění děj hry a doslova vás vtáhnou do děje. Fotogalerie #5 To the Moon 3 To the Moon 2 To the Moon 4 To the Moon 1 Vstoupit do galerie Původní cena: 129 Kč (49 Kč)

The Almost Gone Jestliže hledáte nějakou parádní hru, která by vás dokázala zabavit na dlouhé hodiny a zároveň by potrápila vaše myšlení, tak byste se měli přinejmenším podívat na titul The Almost Gone. Na začátku hry se ocitnete v prostoru, kdy budete doslova balancovat mezi životem a smrtí, kompletně izolováni a sami. Vaším úkolem bude odhalit pravdu, která stojí za vaším osudem. Proč jste ale tady? Proč jste uvězněni a sami? A dokážete se vlastně dostat pryč? Odpovědi na tyto otázky již budete muset najít sami. Fotogalerie #6 The Almost Gone 0 The Almost Gone 3 The Almost Gone 1 The Almost Gone 2 Vstoupit do galerie Původní cena: 99 Kč (25 Kč)