Facebook začne za pár dní opět fungovat tak, jak jsme jej znali na jeho úplném začátku

Pamatujete si ještě na dobu, kdy jste na Facebook chodili nikoliv za nynějším balastem všelijakých informací a reklam od nicneříkajících stránek a hlavně v nicneříkajícím pořadí, ale kvůli příspěvkům od vašich přátel a kontrole jejich aktivity? Pak pro vás máme vynikající zprávu. Pokud vám totiž tento Facebook chybí, již za pár dní – konkrétně pak od čtvrtka – byste se měli dočkat částečně jeho návratu.

Facebook má v plánu spustit konkrétně novinku s názvem Feeds, která má být velmi zjednodušeně řečeno zbrusu novou feedovou kartou, ve které se budou chronologicky zobrazovat právě příspěvky a aktivita vašich přátel. Díky tomu bychom se tak o nich měli dozvědět stejně jako v minulosti vše důležité a být tedy schopni s nimi být lépe “propojení”. Nynější feed bude pak označován jako Domov s tím, že jej chce Facebook využívat jako jakýsi objevovací motor, jak funguje i nyní. Jeho funkčnost i proto nebude jakkoliv měněna.

Bude extrémně zajímavé sledovat, jak uživatelé Facebooku novinku v podobě Feeds přijmou a jak rádi ji budou využívat. Faktem totiž je, že zlatá éra Facebooku je zřejmě nenávratně pryč právě kvůli změnám v zobrazování informací. Pokud se tedy podaří nasazením této novinky částečně vrátit funkčnost služby z dřívějška, čistě teoreticky by to pro ní mohl být velmi zajímavý restart, byť nelze očekávat stejná vlna zájmu jako v minulosti. Přeci jen, svět se od většího rozmachu Facebooku extrémně změnil a to i z hlediska návyků na sociálních sítích.