Jak uvolnit úložiště Apple Watch: 5 tipů, které se můžou hodit

Stejně jako v případě iPhonu, iPadu a Macu, tak i u Apple Watch je nutné počítat s tím, že máme k dispozici pouze omezené místo v úložišti. Zatímco u iPhonů je aktuálně nejmenší úložiště o kapacitě 128 GB, tak Apple Watch mají 32 GB v případě Series 7, 6, 5 a SE, 16 GB v případě Series 4 a 3 a všechny starší modely jen 8 GB. Pokud vaše Apple Watch využíváte na maximum, tak se může jednoduše stát, že dojde k zaplnění úložiště a v tom případě je nutné ho uvolnit. V tomto článku se proto společně podíváme na 5 tipů, které vám v tom pomohou. Mohlo by vás zajímat 5 tipů pro zrychlení iPhonu s iOS 15.6 iPhone Pavel Jelič 21. 7. 2022

Odstranění neposlouchanou hudbu Hudba dokáže v paměti Apple Watch zabírat asi nejvíce místa v úložišti – o to více pak v případě, že se řadíte mezi jedince, kteří chtějí mít k dispozici i pro offline poslech co nevětší počet skladeb. Ve většině případech má hudba v Apple Watch několik gigabajtů, fajnšmekři se však mohou jednoduše dostat na více. Pro odstranění neposlouchané hudby přejděte do aplikace Watch, kde přejděte do Moje hodinky → Hudba. Tady pak vpravo nahoře stiskněte Upravit a odstraňte nepotřebné alba a playlisty. Fotogalerie apple_watch_zvolnit_misto13 apple_watch_zvolnit_misto14 apple_watch_zvolnit_misto2 apple_watch_zvolnit_misto3 apple_watch_zvolnit_misto4 Vstoupit do galerie

Vymazání dat všech stránek I když se to může zdát zvláštní, tak i na Apple Watch můžete procházet web. Stačí, aby vám někdo do Zpráv poslal odkaz, který si následně můžete rovnou zobrazit, což se rozhodně hodí. Stejně jako na ostatních zařízeních, tak i na Apple Watch však při prohlížení webu vznikají různá data, která se ukládají do úložiště hodinek. Pro jejich odstranění přejděte na Apple Watch do Nastavení → Obecné → Data stránek, kde klepněte na Smazat data stránek a akci potvrďte. Fotogalerie #2 apple_watch_data_stranek1 apple_watch_data_stranek2 apple_watch_data_stranek3 apple_watch_data_stranek4 apple_watch_data_stranek5 Vstoupit do galerie

Zmenšete počet dostupných fotek V rámci Apple Watch si můžete nechat v aplikaci Fotky nechat zobrazit některé fotografie, a to i pro offline prohlížení. Může se jednat například o oblíbené album, anebo o poslední pořízené snímky. Nastavit si každopádně můžete maximální limit fotek, které se v hodinkách zobrazí. Stačí, abyste přešli do aplikace Watch, kde pak otevřete Moje hodinky → Fotky → Limit fotografií, kde nastavte nejnižší limit, který vám bude vyhovovat. Fotogalerie #3 apple_watch_zvolnit_misto13 apple_watch_zvolnit_misto15 apple_watch_zvolnit_misto16 apple_watch_zvolnit_misto17 apple_watch_zvolnit_misto18 Vstoupit do galerie

Odstraňte neposlouchané podcasty a audioknihy Kromě hudby můžete do vašich Apple Watch uložit také podcasty a audioknihy pro offline poslech, čehož rozhodně využívá mnoho uživatelů. Co se podcastů a audioknih týká, tak si je ve většině případech poslechneme pouze jednou a následně už je nepotřebujeme, takže není potřeba, aby zabíraly místo v úložišti Apple Watch. U podcastů je možné nastavit, aby se do úložiště ukládaly jen nadcházející epizody, a to v aplikaci Watch, kde otevřete Moje hodinky → Podcasty a zaškrtněte Nadcházející. U audioknih pak přejděte do Moje hodinky → Audioknihy, kde přepínačem deaktivujte doporučené audioknihy a popřípadě klepněte vpravo nahoře na Upravit, a poté nepotřebné audioknihy odstraňte. Nastavení ukládání nadcházejících podcastů na Apple Watch apple_watch_zvolnit_misto13 apple_watch_zvolnit_misto19 apple_watch_zvolnit_misto20 apple_watch_zvolnit_misto21 Vstoupit do galerie Odstranění audioknih na Apple Watch apple_watch_zvolnit_misto13 apple_watch_zvolnit_misto22 apple_watch_zvolnit_misto1 apple_watch_zvolnit_misto5 apple_watch_zvolnit_misto6 Vstoupit do galerie