Nové operační systémy představil Apple již před několika týdny, a to na své vývojářské konferenci. Došlo k představení iOS a iPadOS 16, macOS 13 Ventura a watchOS 9 s tím, že ve všech těchto nových systémech je k dispozici mnoho nových funkcí. Na našem magazínu se těmto systémům stále věnujeme, a to i přesto, že jsou tyto systémy stále ve fázi testování. Mnoho obyčejných uživatelů se totiž nemůže nových funkcí dočkat, a tak využívají předběžného přístupu díky vývojářským profilům. Největší počet vylepšení je samozřejmě k dispozici v iOS 16, a to například v aplikaci Zprávy – a na jednu „novinku“ se podíváme i v tomto článku.

iOS 16: Jak ve Zprávách nahrát zvukovou zprávu

Apple v rámci iOS 16 mimo jiné přišel se změnami, které se týkají funkce diktování. Mnoho z nás využívá diktování například právě k jednoduchému psaní zpráv bez nutnosti se dotýkat displeje. Jednoduše iPhonu řeknete, co chcete napsat, a ten převede váš hlas na text. Ve starších verzích iOS jste diktování mohli spustit klepnutím na mikrofon v pravé dolní části klávesnice s tím, že v pravé části textového pole pro zprávu jste spouštěli nahrávání zvukových zpráv. To se ale v iOS 16 mění a funkce diktování se nachází jak vpravo dole, tak i v poli pro textovou zprávu. Jak tedy v iOS 16 nahrát zvukovou zprávu? Naštěstí se nejedná o nic složitého.

Prvně je nutné, abyste se na vašem iPhonu s iOS 16 přesunuli do Zpráv a otevřeli si konverzaci.

a otevřeli si Jakmile tak učiníte, tak klepněte na ikonu App Store nalevo od pole pro textovou zprávu.

nalevo od pole pro textovou zprávu. Tímto se vám otevře lišta se všemi dostupnými rozšířeními a funkcemi.

V rámci této lišty nyní najděte ikonu zvukových vln s modrým pozadím.

Nakonec už jen stačí, abyste klepnuli na ikonu červeného mikrofonu, čímž nahrávání započne.

Pomocí výše uvedeného postupu je tedy možné ve Zprávách z iOS 16 nahrávat zvukové zprávy. Co si budeme nalhávat, řešení, se kterým Apple přišel, není úplně ideální. Primárně je zbytečné, aby se ve stejné části nacházela dvě tlačítka pro spuštění stejné akce, v tomto případě diktování. A navíc k tomu, většina uživatelů už je zvyklá na to, že se nahrávání zvukové zprávy doposud spouštělo právě klepnutím na ikonu v pravé části textového pole. Uvidíme, zdali se Apple ještě rozhodne pro změnu a navrátí zpět staré rozložení, hodně uživatelů by to jistě ocenilo.