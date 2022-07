Apple poprvé informoval o tom, co se stane, když z Apple Arcade odstraní některou z her

Apple před pár hodinami zveřejnil nový dokument, který objasňuje, co se stane, když dojde k odebrání her ze služby Apple Arcade. Apple uvedl, že uživatelé, kteří si hru stáhnou před jejím odstraněním z Apple Arcade, mohou pokračovat ve hraní nejméně dva týdny poté, co si ji stáhli. Uživatelé, kteří spustí hru, která byla z Arcade vyřazena, obdrží zprávu o tom, že hra již není k dispozici a nebude ji nadále možné hrát.

Appel uvedl, že vývojáři, jejichž hry jsou odstraněny z Apple Arade se mohou rozhodnout, že svoji hru nabídnou v App Store pro všechny uživatele. Verze z Apple Arcade a verze z App Store se mohou navzájem lišit. Rozdíly pak mohou být celkem zásadní. Zatímco v Apple Arcade nesmí hry obsahovat žádné in-app nákupy nebo zobrazovat reklamy, toto omezení se samozřejmě nevztahuje na hry v App Store.

Pokud se vývojář rozhodne nabídnout hru po odstranění z Arcade do App Store, pak může také umožnit uživatelům, aby pokračovali tam, kde ve hře skončili v Apple Arcade. Může se však také rozhodnout, že musí začít hrát od začátku. Apple nedávno informoval o patnácti hrách, které budou brzy odstraněny z Apple Arcade a to z toho důvodu, že Apple podepsal z vývojáři smlouvu na tři roky a jak se ukázalo, minimálně vývojáři těchto patnácti her, již nestojí o její prodloužení.