V Netflixu na iOS si nyní zahrajete úžasnou tahovou strategii Into the Breach

Oceňovanou tahovou strategii Into the Breach si konečně můžeme zahrát i na iOS. Zásluhu na tom má streamovací gigant Netflix, v jehož aplikaci předplatitelé mohou hru exkluzivně najít. Hra od vývojářů ze studia Subset Games je jednou ze špiček svého žánru. Skutečnost, že se hra dostává na mobilní zařízení až nyní, více než čtyři roky po svém vydání na velkých platformách, je takřka šokující. Vývojáři přitom již dokázali, že své hry na menší obrazovky portovat umí. Sami jste si od stejného studia mohli zahrát jejich předcházející počin FTL, který strategizování přesouvá do temného vesmíru plného nepříjemných překvapení. Into the Breach se drží tradice taktického zážitku, je však mnohem oddanější jeho tahové podobě.

Jako v podivné verzi šachu budete v Into the Breach posouvat svůj oddíl několika málo mechů čelící přerostlým monstrům. Jakožto člen jednotky cestující časem musíte zabránit invazi hmyzích příšer a přitom ochránit co největší množství bezbranných obyvatel. Každý z oddílů nabízí unikátní schopnosti a s tím i potřebu upravit styl hraní. Into the Breach do aplikace Netflixu dorazil rovnou ve své Advanced Edition, která k základní hře přidává nové oddíly, piloty, úrovně i bosse. Mobilní port si tak můžou užít i ti, co vyvraždili svůj podíl emzáků na jiných platformách.