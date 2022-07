Se střílečkou Warframe pro iPhony se stále počítá, je však ještě daleko

Od oznámení mobilní verze oblíbené multiplayerové střílečky Warframe uteklo již dvanáct měsíců. Od té doby jsme přitom od vývojářů neslyšeli o zmenšeném portu žádnou zásadní novinku. S napětím jsme tak očekávali, co vývojáři z Digital Extremes odhalí na letošním ročníku festivalu TennoCon. S přihlédnutím k tomu, že už před rokem nám studio ukázalo fungující verzi mobilního Warframe, jsme se ale dočkali jen málo vzrušujícího připomenutí, že se na hře stále usilovně pracuje. Vývojáři se soustředí hlavně na zdokonalení systému cross-playe, tj. funkčního hraní mezi rozdílnými platformami. Testování fíčury by se mělo rozjet v následujících měsících, kdy přístup k ní získá zlomek hráčů v uzavřených testech, a to nejprve na počítačích a konzolích.

Cross-play je pro populární střílečku obrovsky důležitým slůvkem. Díky němu, a také s pomocí systému ukládání postupu napříč platformami, získá pro svůj mobilní port již od začátku silnou fanouškovskou základnu. To, kolik úsilí přitom na podporu cross-play padá, naznačuje, že až mobilní Warframe dorazí, půjde o skutečně vymazlený projekt, kterému nebude dělat problém se porovnat se svými většími sourozenci. Na iOS to ale nebude mít lehké. Konkurenci mu totiž nebudou dělat jen současné hvězdy žánru – Call of Duty Mobile nebo Apex Legends, ale i nadcházející konkurenti v podobě Call of Duty Warzone a mobilního Battlefieldu.