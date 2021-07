Na iOS zamíří mobilní verze střílečky Warframe

Neuplyne snad ani měsíc, abychom se nedočkali oznámení přechodu dalšího velkého střílečkového jména do mobilního prostoru. Poté, co svůj příchod na mobilní zařízení ohlásilo Apex Legends nebo Battlefield, se pozornosti dožaduje další velká hra, kterou si od jejího vydání na velkých platformách zahrálo již přes padesát milionů lidí. Nemluvíme teď o ničem jiném než o senzačním Warframe, v němž hraje kritickou roli odlišnost všech možných složení zbroje a nápaditých zbraní. O mobilní verzi střílečky z třetí osoby se před jejím oznámením na TennoConu nevědělo zhola nic, šlo tak o velké překvapení pro opravdu všechny. Na potu se navíc očividně pracuje už pěkně dlouho, vývojáři totiž rovnou ukázali, jak mobilní Warframe běží na telefonech.

Nepůjde navíc o nějaký osekaný port, hru přenesou vývojáři z Digital Extremes v té nejvěrnější možné formě. Mobilní verze bude tak podobné té velké, že budete moci hrát proti hráčům na počítačích a konzolích. Kromě podpory tohoto cross-playe je pak slíbený i systém cross-savů. Postup z mobilní verze hry tak bude možné přenést do jiných verzí a naopak. Na rozdíl od ostatních konkurentů, kteří přenosné verze svých stříleček „přiškrcují“, vypadá Warframe extrémně sebevědomě. Vývoj žene tedy hlavně potřeba nabídnout i mobilním hráčům stejný zážitek, jaký mají hráči na konzolích a počítačích. To se zatím zjevně vývojářům daří. Kdy ale uvidíme plnou verzi mobilního Warframu zatím nevíme, podle současného stavu hry by to ale snad nemělo trvat moc dlouho.