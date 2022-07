Před několika týdny představil Apple na vývojářské konferenci nové verze svých operačních systémů, a to konkrétně iOS a iPadOS 16, macOS 13 Ventura a watchOS 9. Všechny tyto systémy jsou stále k dispozici pouze v beta verzích pro vývojáře a testery, mnoho uživatelů už se však nemůže nových funkcí dočkat a instalují si systémy předběžně. Mezi jednu z hlavních novinek, která je k dispozici od třetí beta veze iOS 16, patří rozhodně také Sdílená knihovna fotek na iCloudu. Pokud si ji nastavíte, tak se vám vytvoří nová sdílená knihovna, ve které můžete jednoduše sdílet fotografie a videa s vašimi nejbližšími, což se může v různých situacích hodit.

iOS 16: Jak ve Fotoaparátu aktivovat sdílení obsahu do Sdílené knihovny fotek na iCloudu

Při nastavování Sdílené knihovny fotek na iCloudu si můžete zvolit hned několik různých předvoleb. Mezi jednu z nich patří možnost přepínání knihovny, do které se bude ukládat obsah, přímo v rámci aplikace Fotoaparát. To znamená, že uživatelé nebudou muset obsah ručně přesouvat po pořízení v rámci aplikace Fotky. Pokud byste chtěli možnost ukládání obsahu do sdílené knihovny ve Fotoaparátu aktivovat, postupujte následovně:

Prvně je nutné, abyste na iPhonu přešli do nativní aplikace Nastavení.

Jakmile tak učiníte, tak sjeďte níže a otevřete sekci Fotky.

Následně zde níže v kategorii Knihovna rozklikněte Sdílená knihovna.

rozklikněte Poté na další obrazovce otevřete řádek Sdílení z aplikace Fotoaparát.

Zde už jen stačí přepínačem aktivovat funkci Sdílení z aplikace Fotoaparát.

Pomocí výše uvedeného postupu je tedy možné na iPhonu s iOS 16 aktivovat zobrazení ovládacích prvků pro ukládání obsahu do sdílené knihovny přímo v aplikaci Fotoaparát. Jakmile funkci aktivujete, zobrazí se další možnosti – jednou z nich je možnost automatického sdílení na základě přítomnosti lidí, se kterými sdílíte knihovnu. Zde si můžete zvolit, zdali chcete tuto funkci povolit, anebo zdali se chcete mezi ukládáním do osobní a sdílené knihovny přepínat ručně. Druhou možností je pak nastavení automatického sdílení zachyceného obsahu do sdílené knihovny, když jste zrovna doma. Ve Fotoaparátu pak přepnete ukládání do osobní a sdílené knihovny klepnutím na panáčka vlevo nahoře.