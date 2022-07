Gurman: Nové MacBooky Pro M2 Pro a M2 Max dorazí s trochou štěstí už letos

Ačkoliv se ještě donedávna valná většina zdrojů shodovala v tom, že nové generace MacBooků Pro osazená druhou generací čipů M Pro a M Max dorazí až příští rok, jelikož je vývoj těchto čipů zatím v plenkách, zdá se, že tomu nakonec bude jinak. Zdroje velmi dobře informovaného reportéra Marka Gurmana se totiž nechaly před pár hodinami slyšet, že se vývoj Applu daří velmi dobře a je proto možné, že stroje dorazí již letos.

Gurmanovy zdroje tvrdí konkrétně to, že nynější časové okno Applu pro vydání druhé generace 14” a 16” MacBooků Pro s Apple Silicon je nastaveno na období mezi podzimem 2022 a jarem 2023. Čistě teoreticky se tak může stát, že novinky dorazí přesně rok poté, co byla vydána jejich první generace. Poměrně paradoxní je přitom to, že její dostupnost se zlepšila až na začátku letošního roku, přičemž ani nyní není mnohdy dodání novinek vyloženě růžové, jelikož se dodavatelský řetězec Applu i nadále potýká s celou řadou nepříjemností. Bohužel, co přesně druhá generace nových MacBooků Pro přinese krom procesorů je v současnosti nejasné, jelikož o nich zatím neuniklo zhola nic. Snad se tedy v brzké době alespoň nějakých informací dočkáme.