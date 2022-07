5 tipů jak smartphonem fotit lepší fotky od profesionálního fotografa

Dobře míněných rad do života není nikdy dost, obzvlášť pokud jsou od někoho, kdo se v daném oboru opravdu vyzná, a dokonce v něm vyniká. Pokud se chcete zlepšit ve focení vašim smartphonem, pak vám může být inspirací následující video od mladého slovenského fotografa se jménem Patrik Paulinyi, který o tom, jak udělat nejlepší fotky běžným smartphonem ví svoje. Video je sice trošku staršího data, i přes to vše, co v něm zazním bezezbytku platí i dnes. Patrik Paulinyi vám ukáže, jak využít světlo ve svůj prospěch, jak nastavit expozici a vyčarovat neuvěřitelné snímky anebo například, kdy je nejlepší vyrazit fotit.

Mimochodem, kdyby vás tvorba Patrika na následujícím videu zaujala, pak se nezapomeňte podívat i na další jeho videa, která se věnují cestování po všech možných, i nemožných koutech světa. Jestli některý z jeho triků využijete, budeme rádi, když se nám vašimi fotografiemi pochlubíte.