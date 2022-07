Apple chystá chytrou podložku na cvičení

Cvičíte-li doma například jógu, zřejmě si svou aktivitu nedokážete představit bez kvalitní podložky. Tuto skutečnost si velmi dobře uvědomuje i Apple, který proto začal dle všeho pracovat na vlastním řešení, které je jak jinak než chytré. Vyplývá to alespoň z patentu, který máme v současnosti k dispozici.

Patent jako takový je sice poměrně stručný, přesto však svým způsobem odhaluje vše důležité. Víme z něj konkrétně to, že by měly být v podložce umístěny zřejmě tlakové senzory, které by měly být schopné snímat pohyb uživatele a na základně nastaveného cvičení analyzovat, zda jej provádí správně – tedy samozřejmě v případě, bude-li uživatel cvičit podle určitého scénáře, se kterým bude možné jeho pohyb porovnávat. Pokud pak bude uživatel cvičit nesprávně, podložka jej na to upozorní a to buď přes AirPods, nebo možná dokonce přes vlastní integrovaný reproduktor.

Ačkoliv je myšlenka chytré podložky jistě více než zajímavá, pravdou je, že k její realizaci je ještě extrémně dlouhá cesta. Valná většina patentů navíc zůstává jen na papíře a je dost dobře možné, že i chytrá cvičební podložka se tak nikdy realizace nedočká. Pokud by se však Apple k jejímu vytvoření přeci jen odhodlal, bezesporu by tím svět dost zaujmul. Jednalo by se totiž o velmi nevšední řešení.