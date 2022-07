Těchto iPhonů 14 bude na podzim nedostatek

Stalo se již jakousi tradicí, že ne všech modelů nových iPhonů je na podzim po jejich představení dostatek a jak se zdá, ani letošek nebude v tomto směru jiný. Prakticky všechny zdroje se totiž shodují na tom, že jeden z chystaných iPhonů z hlediska výroby daleko zaostává za zbylými modely a je tedy prakticky jisté, že jej Apple nestihne přichystat na podzim dostatek. Situace se totiž nemá dle nových informací velmi dobře informovaného analytika Rosse Younga zlepšovat.

iPhonem, na který se bude velmi pravděpodobně čekat týdny či v horším případě měsíce kvůli nedostatečné výrobě, je model 14 Max – tedy větší základní iPhone, který v nabídce Applu nahradí model mini. Apple má mít totiž dle Youngových informací extrémní výrobní problémy, které jen pro představu znamenají to, že iPhonů 14 Pro Max zvládá vyrábět 3x víc než 14 Max. A jelikož se navíc tak úplně nezdá, že by se měly výrobní potíže co nevidět vyřešit, šance, že bude dostupnost novinek stejně dobrá jako v případě ostatních modelů je naprosto mizivá.

Co přesně za problémy s výrobou stojí je sice v tuto chvíli nejasné, obecně se však dá říci, že právě 14 Max byl nejrizikovějším modelem a jeho problematičnost tedy není tak úplně překvapením. Jedná se totiž de facto o start úplně nové řady, na kterou si budou muset dodavatelé Applu nejprve zvyknout, aby jí následně byli schopní v následujících letech vyrábět v dostatečném množství. Pokud se tedy letos na 14 Max chystáte, měli byste se již nyní pozvolna obrňovat trpělivostí.