Prohlédněte si nový MacBook Air M2 na prvních reálných fotkách

Již zítra odstartují oficiálně prodeje nedávno představených MacBooků Air M2, což s sebou jako již tradičně přinese spousty nejrůznějších fotek a videí nadšených jablíčkářů. První vlaštovky se nicméně začínají možná trochu překvapivě objevovat už dnes, díky čemuž si tak můžeme zkrátit čekání na novinky jejich prohlížením. V galerii pod tímto odstavcem si můžete prohlédnout konkrétně stříbrnou variantu nového MacBooku Air a to i s obsahem jeho balení – k dispozici je v něm konkrétně MagSafe/USB-C kabel, dvojice nálepek a samozřejmě i manuály. Co se pak týče zařízení jako takového, to působí “naživo” velmi elegantním dojmem, byť rámečky kolem displeje mohly být určitě ještě o něco užší. Zejména ten spodní totiž minimálně z fotek působí dost široce a tedy i rušivě. Stroj jako takový pak není kvůli novému tvaru těla tak vzdušný, jak jsme byli dříve zvyklí, ale to mu na atraktivitě určitě neubírá. Ostatně, posuďte sami.

