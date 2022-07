Pokoříte nejrychlejší čas na Red Bull Ringu? Ti nejlepší získají výjimečné ceny od AlphaTauri

Pokud milujete F1 a obzvlášť sekundární tým Red Bullu, který nese název AlphaTauri, pak budete z toho, co se objevilo na webu Red Bull nadšeni. Stačí v jednoduché soutěži, kterou můžete hrát jak na smartphone nebo tabletu, tak i na Macu a počítači, zajet nejlepší čas na Red Bull Ringu. Pokud budete patřit mezi čtyři nejrychlejší, pak získáte cenu, která se jen tak nevidí. Spolu se svou drahou polovičkou nebo kamarádem, se můžete vypravit na výlet přímo do továrny AlphaTauri v italské Faenze, kde se podíváte na to, jak to vypadá na místech, kde vznikají nejrychlejší monoposty světa. Pokud bude váš čas na 5. až 24. místě, získáte poukázku na 200€, které můžete utratit za oblečení AlphaTauri a pokud budete 25. až 224. pak získáte týmovou kšiltovku.

Velkou výhodou je, že neprobíhá žádné losování ani nic podobného, zkrátka jen stačí zajet co nejlepší čas a cena je vaše. Mimochodem, pokud by se někomu podařilo vyhrát zájezd do fabriky, pak jej od vás rádi koupíme. Do komentářů se můžete pochlubit se svými nejlepšími časy. Hra je poměrně jednoduchá, ale vyžaduje extrémní přesnost a cit.

Hru si můžete zahrát zde