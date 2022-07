V posledních týdnech se na našem magazínu věnujeme nově představeným operačním systémům od Applu. Pokud jste to nepostřehli, tak jablečná společnost tyto nové systémy představila na WWDC22 a konkrétně je řeč o iOS a iPadOS 16, macOS 13 Ventura a watchOS 9. Tyto systémy jsou aktuálně samozřejmě k dispozici pro vývojáře a testery v rámci beta verzí s tím, že veřejného vydání se dočkáme za několik měsíců. Mnoho uživatelů však beta verze již využívá pro získání předběžného přístupu. Mezi jednu z hlavních novinek v iOS 16 patří Sdílená knihovna fotek na iCloudu, která může v několika situacích přijít vhod.

iOS 16: Jak přidat další účastníky do Sdílené knihovny fotek na iCloudu

Sdílená knihovna funguje tak, že vám vytvoří novou sdílenou knihovnu, do které můžete pozvat vaše nejbližší. Veškeré fotografie a videa, která pak kdokoliv ze sdílené knihovny pořídí, se zde automaticky zobrazí, bez nutnosti cokoliv ručně přesouvat. Již jsme si ukázali, jakým způsobem lze sdílenou knihovnu vytvořit a případně přepínat, v tomto článku se konkrétně podíváme na to, jak můžete do sdílené knihovny přidat dalšího účastníka, pokud jste náhodou při vytváření na někoho zapomněli. Postup je následující:

Prvně na vašem iPhonu s iOS 16 přejděte do nativní aplikace Nastavení.

Jakmile tak učiníte, sjeďte o něco níže, kde najděte a rozklikněte sekci Fotky.

Zde pak opět přejeďte o kousek dolů, a to ke kategorii Knihovna.

Následně v rámci této kategorie jednoduše rozklikněte řádek Sdílená knihovna.

Tady poté v kategorii Účastníci klepněte na řádek + Přidat účastníky.

Pak už si jen stačí najít kontakt, který chcete přidat, a odeslat pozvánku.

Pomocí výše uvedeného postupu je tedy možné na vašem iPhonu s iOS 16 přidat do Sdílené knihovny fotek na iCloudu nového účastníka. Jakmile dotyčného přidáte, tak mu přijde pozvánka, kterou musí pro přidání se potvrdit. Následně pak získá přístup k veškerému obsahu, který se nachází ve sdílené knihovně, samozřejmě včetně toho staršího. Sdílená knihovna je tedy určená pouze pro vaše nejbližší, jelikož kromě prohlížení zde mohou všichni účastníci média také přidávat, upravovat či mazat.