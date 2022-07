Apple spustil v Česku Back to School: Sleva na Mac či iPad a navrch AirPods zdarma

Za poslední roky se stalo již jakousi tradicí, že Apple v první polovině léta spustí (nejen) v Česku slevovou akci Back to School, která má za cíl pomoci studentům a pedagogickým pracovníkům se s předstihem připravit na blížící se školní rok. A stejně jako v předešlých letech je hlavním lákadlem této akce dárek zdarma. Co si Apple připravil tentokrát?

Studentské slevy v rámci Back to School běží letos konkrétně od 14. července do 20. října s tím, že do nich spadají iPady Air 5, iPady Pro 11” a 12,9”, MacBooky Air M1 i M2, MacBooky Pro 13”, 14” a 16” a nakonec 24” iMacy. Všechna tato zařízení lze sehnat se slevami v jednotkách procent, avšak i se slevou na AirPods ve výši 3790 Kč. A jelikož se sleva rovná ceně AirPods 2. generace, znamená to, že ty můžete získat ve výsledku zcela zdarma. Prahnete-li pak po AirPods 3. generace či po AirPods Pro, je třeba počítat s určitým příplatkem z vaší strany, jako tomu bylo i v minulosti.

S ohledem na ceny Apple produktů a výši slevy se stejně jako v předešlých letech vyplatí nejvíce pořízení iPad Air, jelikož se jedná o nejlevnější produkt ze všech Applem nabízených v rámci akce a lze k němu AirPods taktéž získat. Ve studentské slevě vychází tento iPad konkrétně na 15 253 Kč v základní verzi, přičemž pokud bychom od něj odečetli hodnotu AirPods 2, které můžete potenciálně prodat a tak tedy cenu iPadu ještě snížit, dostanete se na 11 463 Kč, což je už skoro cena základního iPadu. Z ekonomického hlediska je tedy tato volba suverénně nejsmysluplnější, naopak nejhůř vychází z Back to School 16” MacBook Pro, který je nejdražším nabízeným produktem, takže bonus ve formě AirPods k němu je ve své podstatě zanedbatelný.