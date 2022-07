AirPods Pro dostanou zbrusu nový kodek, tato vylepšení díky němu nabídnou

O příchodu druhé generace AirPods Pro se mluví už několik dlouhých měsíců. Jejich představení jsme se měli podle spekulací dočkat již například na WWDC22, letošní první Apple Keynote a vlastně i ještě dříve. Bohužel, nové AirPods Pro tady stále nejsou a my tak neustále čekáme, s čím Apple vlastně přijde. Primárně se očekávalo, že by tato chystaná sluchátka měla přijít se zbrusu novým kodekem, který by v tom nejlepším případě měl být schopný pracovat s hudbou v bezztrátové kvalitě. Toho se však s největší pravděpodobností nedočkáme, nový Bluetooth kodek však rozhodně ve hře je, jelikož jeden takový očekávaný organizace Bluetooth SIG právě představila.

Již před několika lety představila organizace Bluetooth SIG nový standard s označením LE Audio. Z důvodu pandemie koronaviru se však jeho vývoj značně zpomalil, nyní už je však práce na něm konečně kompletní. Díky tomu tak přichází také zbrusu nový kodek LC3, tedy Low Complexity Communication Codec. Tento kodek měl být již nyní testovaný na AirPods Max, a to prostřednictvím poslední beta verze firmwaru. Vývojář, kterému se kodek aktivovat povedlo, uvedl, že bylo možné poznat vylepšení zvuku v hovorech. K využití maximálnímu potenciálu nového kodeku LC3 u hudby a videí je však nutné, aby sluchátka disponovala Bluetooth 5.2, což aktuálně ani jedny AirPods nesplňují – nabízí verzi 5.0.

Nová generace AirPods Pro, která nese interní označení B698, by měla disponovat vylepšeným sluchátkovým čipem Apple H1, zároveň bychom se měli dočkat i již zmíněného Bluetooth 5.2. Díky tomu je nasazení nového kodeku u AirPods Pro 2. generace velmi pravděpodobné, potažmo prakticky jisté. Podpora Bluetooth 5.2 a kodeku LC3 by konkrétně měla samozřejmě vylepšit zvuk, kromě toho ale také synchronizaci, prodloužit výdrž baterie díky LE standardu a zaměřit se na vylepšení stability. Prozatím však žádná tato vylepšení nemůžeme vyloženě potvrdit a budeme si muset počkat na bližší spekulace či samotné představení nových AirPods Pro. Již nyní však Apple dělá po zvukové stránce dobrou práci, a to ve spojení Apple Music s AirPods 3. generace, AirPods Pro a AirPods Max – zmínit můžeme prostorové audio Dolby Atmos a další skvělé funkce.