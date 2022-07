Torchlight: Infinite nabídne na iPhonech nekonečné možnosti kombinace schopností

Nedávné vydání mobilního Diablo Immortal znamenalo pro úspěšnou pekelnickou videoherní sérii první vstup na mobilní platformy. Po stěžejní hře žánru nazvaných diablovek si však na iOS můžete užít mnohem víc. Kromě například skvělého portu mytologického Titan Questu se na iOS v blízké budoucnosti podívá i další dnes již legendární jméno žánru, série Torchlight. Mobilní odbočka s podtitulem Infinite slibuje věrné převedení úspěšné formule z velkých platforem. Hra přitom vyjde kromě mobilních zařízeních i na všech ostatních důležitých platformách. To, že se budou jednotlivé verze maximálně podobat, tak můžeme studiu X.D.Entertainment klidně věřit. Nyní nás ujišťují i o tom, že mobilní Torchlight nabídne stejně komplexní stromy schopností jako jeho bráškové.

Možnosti, jak si přizpůsobit svou postavu, budou přitom v Torchlight: Infinite takřka nekonečné. Vývojáři se poučili z relativního neúspěchu takového systému v druhém dílu. Ten fungoval na lineárním principu a nenabízel při opakovaných průchodech hrou potřebnou variaci. Jednou z příčin byla možnost kombinovat schopnosti s určitým vybavením. To nezbytně limitovalo množství kombinací. Nyní si ale budete moci kombinovat jednotlivé schopnosti mezi sebou. I ty nejjednodušší z nich se tak v průběhu vašich dobrodružství můžou vyvinout v mocné zbraně. Jak se to Torchlightu daří, se můžou už někteří vyvolení přesvědčit v uzavřených beta testech. Ostatní si musí počkat na vydání plné verze, které by mělo přijít do konce letošního roku.