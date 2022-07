MacBook Air M2 má za sebou první testy výkonu. Jak v nich dopadl?

Přestože se nový MacBook Air M2 začne oficiálně prodávat až tento pátek 15. července, již nyní se začínají na internetu objevovat první výkonnostní testy, které odhalují, jak na tom skutečně je. O ty se jako již tradičně starají zahraniční novináři a youtubeři, kteří již mají od Applu novinku k dispozici a přestože na ní ještě platí informační embargo, v databázích výkonnostního testovacího nástroje Geekbench jsou jejich testy vidět.

Výsledky testů nejsou ve výsledku v ničem překvapivé. Ukázaly totiž, že jsou Airy M2 prakticky stejně výkonné jako 13” Pro s M2, jelikož disponují ve výsledku stejnou hardwarovou výbavou. Zároveň potvrdily slova Applu o zhruba 20% navýšení výkonu oproti předešlé generaci ve formě M1. Zda se jedná o dostatečně vysoký či naopak nízký progres už je nicméně na posouzení každého jablíčkáře zvlášť. Sluší se nicméně podotknout, že MacBook Air M2 začínající na 36 990 Kč je výkonnější než základní Mac Pro s osmijádrovým procesorem Intel Xeon W, který stojí 164 990 Kč.

Fotogalerie MacBook Air M2 2022 2 MacBook Air M2 2022 3 MacBook Air M2 2022 5 MacBook Air M2 2022 6 +8 fotek MacBook Air M2 2022 7 MacBook Air M2 2022 8 MacBook Air M2 2022 9 MacBook Air M2 2022 10 MacBook Air M2 2022 11 MacBook Air M2 2022 12 MacBook Air M2 2022 13 Vstoupit do galerie

Ačkoliv se zatím zdá být Air M2 více než zajímavý stroj a dle benchmarků skoro až odstrkuje Pro M2 do pozice nechtěného počítače, pravdou je, že až komplexnější testy ukáží, jak na tom ve skutečnosti novinka je. MacBook Air totiž nemá ani tentokrát aktivní chlazení, což by mohlo být při dlouhodobější vysoké zátěži procesoru problematické. Na větší závěry si však bude třeba počkat minimálně do druhé poloviny tohoto týdne, kdy zahraniční média a youtubeři zveřejní výsledky svého testování.