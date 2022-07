Recenze Pealock: Pořádný zámek na kolo s GPS a SIM kartou kompatibilní s vašim iPhonem!

Je jedno zda jezdíte na silničce Pinarello F12 nebo vám společnost v bike parku dělá nějaké to Evo od Specialized. Ceny špičkových jízdních kol jsou často srovnatelné s cenou běžného auta a přitom je mnohem složitější je chránit před zloději. I když se podíváme na zcela běžná kola nebo e-bike, pak se pohybujeme v částkách, u kterých vám již skutečně záleží na tom, zda budete majitelem svého kola vy nebo nějaký zloděj. Abyste mohli usínat s klidem a věděli, že je vaše kolo, případně lyže na svém místě, je zde Pealock. Inteligentní zámek kol, lyží a jak si ukážeme, tak i dalších věcí, který vám dá vědět v momentě, kdy se na váš bike někdo jen zle podívá.

Hlavní funkcí Pealocku je hlídat a spolehlivě zamknout vaše kolo nebo lyže tak, aby jej zloděj nemohl ukrást a zároveň, abyste v momentě, kdy se o to někdo začne pokoušet okamžitě věděli, že je něco špatně. Pokud máte kolo například ve sklepě, v garáži nebo v zahradním domku a někdo se nedej bože pokusí o krádež, pak vám Pealock dá okamžitě vědět a vy můžete zjistit, co se s vaším majetkem děje. Pealock lze využít také u motorek nebo aut, která necháváte zazimované ve své garáži. Stačí namontovat zámek na jedno z kol, což lze vzhledem k jeho velikosti dost nenápadně a v momentě, kdy dojde k pohybu vozu, budete okamžitě vědět, že něco není v pořádku. Pojďme se podívat, jak vlastně Pealock funguje.

Ještě než začneme, pojďme alespoň rychle mrknout na balení. To potěší českým návodem, pleteným USB-C kabelem pro nabíjení a NFC kartou o které si ještě povíme. Samotné zpracování Pealocku působí poměrně kvalitně, a i když je zámek samotný z tvrzeného plastu, máte z něj bytelný a kvalitní pocit. Samotná přezka je pak sice na první pohled téměř stejná jako přezky u hodinek, ovšem zdání klame a hned tak něco si s ní neporadí a to zejména díky ocelovým lankám, která jsou skryta uvnitř pogumované přezky. K odolnosti se však také ještě dostaneme.

Samotný Pealock je v podstatě malá krabička, jejíž součástí je přezka, kterou můžete obtočit okolo čehokoli vás jen napadne, ideálně okolo jízdního kola, lyží a tak podobně a zacvaknout ji zpět do samotného těla zámku. Poté již jen stačí zámek zamknout, a to buď pomocí přiložené NFC karty nebo pomocí svého telefonu se stejnojmennou aplikací. K telefonu se zámek umí připojit jednak přes Bluetooth, tak i přes internet, a to díky SIM kartě, která je součástí zámku. Díky tomu můžete být kdekoli na světě a v případě, že se se zámkem bude dít něco nekalého, dozvíte se to. Stejně tak můžete zámek na dálku odemknout a zamknout, když budete chtít například někomu půjčit kolo a nebudete zrovna v jeho dosahu.

Kromě SIM karty je zámek vybaven rozhraním Bluetooth, NFC, GPS, integrovanou baterií a USB-C portem, který může sloužit k jeho neustálému napájení. Pokud máte ve sklepě zásuvku, stačí do ní zapojit adaptér vedoucí do Pealocku a tím pádem vám nikdy nedojde baterie. Ta jinak standardně vydrží 40 hodin, což se sice může zdát na první pohled málo, ovšem je potřeba brát v úvahu, že zámek je neustále připojen do GSM sítě a má aktivní GPS a také pohybové senzory. 40 hodin je tedy doba, která by vám měla bohatě stačit na nějaký cyklovýlet, a to klidně i vícedenní, protože baterie se využívá jen, když je zámek zamknutý. Pro uskladnění kola nebo čehokoli jiného na delší dobu je pak ideální použít napájení z USB-C.

Jakmile zacvaknete 35 centimetrů dlouhou přezku do Pealocku, můžete jej zamknout pomocí aplikace nebo NFC karty, případně například chytrých hodinek. V ten moment se Pealock aktivuje a připojí se GPS, zapne pohybové senzory, připojí se také do GSM sítě a pokud jste v dosahu, tak také přes Bluetooth k vašemu telefonu a o svém uzamknutí vám dává vědět červeným blikáním. Pokud chcete něco uskladnit na delší dobu, stačí jej připojit přes USB-C do zásuvky.

Pokud k takto zamknutému kolu přijde zloděj, pak se stane některý z následujících scénářů. Pokusí se odpojit USB napájení, na což Pealock zareaguje blikáním, alarmem a na vašem telefonu se objeví příchozí hovor z Pealocku, který stačí přijmout a vy okamžitě vidíte, co se s vaším zámkem děje. Pokud zloděj se zámkem pohne, aktivuje se pohybový senzor, který je extrémně citlivý a stačí skutečně několikamilimetrový pohyb a okamžitě dojde k aktivaci alarmu a vy se to opět dozvíte. Pokud by se zloděj pokusil přestřihnout ocelová lanka, pak dopadne podobně, jako na videu níže, a navíc by při svém pokusu opět udělal nějaký ten pohyb zámku. Tou nejhorší variantou, kterou může zloděj udělat je pak vzít celé kolo i se zámkem a pokusit se s ním utéct. V tom případě, pokud bude rychlý a udělá to dřív, než dorazíte s baseballovou pálkou do sklepa, jej můžete sledovat pomocí GPS, kdy vidíte přesný pohyb Pealocku přímo na mapě.

Ať už dojde ke kterékoli variantě, pak se o tom, že vám vaše kolo někdo krade zkrátka dozvíte to i v případě, že by použil rušičku signálu, protože v momentě, kdy se zámek odpojí od GSM sítě, opět vás na to upozorní přímo váš telefon, stejně jako na ztrátu připojení s GPS. Všechny tyto funkce jsou na prvního půl roku zdarma, poté musíte platit 199Kč ročně za paušál pro SIM kartu, což lze udělat jednoduše přímo v aplikaci a ruku na srdce, je to v velmi dobrá cena.

Možná si říkáte, co se stane, když ve vašem zámku dojde baterie nebo když zkrátka ztratíte telefon a tak podobně. Zámek lze vždy otevřít pomocí NFC karty, kterou k němu obdržíte a je dobré si ji nechat na bezpečném místě. Pokud klesne baterie pod 20 % své kapacity, Pealock vás na to upozorní, při poklesu pod 10% se o tom opět dozvíte a zámek se sám odemkne. Navenek se však stále (dle červeného blikání) bude tvářit jako zamknutý. Zámek je také odolný vůči vodě a sněhu, takže nějaké to bláto na kole nebo sníh na lyžích jej nezničí.

Sám jsem si otestoval vše, co zámek umí a musím říct, že mě překvapil především velmi dobrý signál, který jsem měl i ve sklepě, kde se iPhone nechytá a také excelentní odezva pohybového senzoru, kdy v podstatě není možné udělat cokoli, aniž by si toho zámek nevšiml. Asi je možné, aby někdo přišel s ještě většími štípačkami a zámek přecvakal, ovšem v tom případě, by přecvakal již každý zámek a rozdíl je v tom, že s Pealockem se o tom okamžitě dozvíte.

Já osobně budu zámek používat u aut, která mám přes zimu zazimována v garáži a v případě, že se s nimi někdo pokusí manipulovat, je to další stupeň ochrany, jak se o tom dozvím. V případě kola nebo lyží je pak zámek zcela ideálním řešením, jak ochránit svůj majetek snadno, rychle a musím zodpovědně říct, že skutečně spolehlivě. Pealock je dle mého názoru velmi zajímavou kombinací inteligentního zámku, sledovacího zařízení nabízí navíc dostatečnou odolnost, aby fungoval i jako odolný zámek pro vaše kolo.

