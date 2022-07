5 filmů na iTunes, které tento víkend pořídíte výhodněji (8. 7. 2022 – 11. 7. 2022)

Před pěti lety prováděl jaderný fyzik Bruce Banner společně se svou přítelkyní a kolegyní Betty Rossovou výzkum pro americkou armádu. Její otec, generál Ross, jim řekl, že jde o experiment, jehož výsledkem bude odolnost člověka vůči záření gama. Bruce si byl výsledky svého výzkumu tak jistý, že sérum aplikoval sám sobě. Látka však zapříčinila, že se změnil v obrovské zelené monstrum, zničil laboratoř a zranil několik lidí. Po návratu do lidské podoby uprchl a generál Ross po něm začal všemi možnými prostředky pátrat. V současnosti se Bruce ukrývá v Brazílii. V Hulka se změní vždy, když jeho srdeční tep překročí hranici 200 úderů, proto se snaží rozvíjet sebeovládání. Zatímco se Bruce snaží vyléčit svůj stav, na obzoru se objeví nepřítel s podobnými schopnostmi, který naopak nevynechá jedinou příležitost k tomu, aby se z člověka přeměnil v monstrum Abomination.

Služba iTunes čas od času zlevňuje vybrané tituly – v dnešním článku se podíváme na pětici filmů, které si na iTunes můžete o víkendu pořidit zvýhodněně. Může se však stát, že filmy na iTunes opět podraží a k zakoupení tak budou za jinou cenu, než uvádíme ve článku. My to bohužel nemůžeme ničím ovlivnit, avšak ujišťujeme vás, že v době psaní článku byly ceny na českém iTunes takové, jaké uvádíme.

Od režiséra George Millera, zakladatele postapokalyptického žánru a duchovního otce legendární série filmů „Mad Max“, přichází „Mad Max: Fury Road“, návrat do světa silničního bojovníka Maxe Rockatanskyho. Mad Max (Tom Hardy,) pronásledovaný svou divokou minulostí, je přesvědčen, že nejlepším způsobem přežití je probíjet se na vlastní pěst. Narazí však na skupinu, která prchá přes Pustinu ve vyzbrojeném obrněném vozidle řízeném elitní Imperátorkou Furiosou (Charlize Theron). Citadelu, odkud prchají, tyranizuje Immortan Joe (Hugh Keays-Byrne), kterému kdosi odcizil něco nenahraditelného. Rozzuřený vojenský vůdce svolá všechny své gangy a v následující vysokooktanové silniční válce nemilosrdně pronásleduje prchající rebely.

Mezi policemi bájného obchodu Quick Shop dva povaleči Randall a Dante ubíjejí den řečmi o sexu, rozborem Hvězdných válek, čtením komiksů a zdrogovanou meditací o smyslu života. Režisér Kevin Smith se vrací na místo svého kultovního začátku. Jeho dva hlavní hrdinové dospívají do kristových let a je čas se rozhodnou co dál…. Film je volné pokračovaní filmu Jay a mlčenlivý Bob vrací úder.