Apple pracuje na Apple Watch s Touch ID

Přijde vám zabezpečení Apple Watch v současné době nedomyšlené, jelikož se spoléhá jen na kódový zámek? Pak pro vás máme zprávu, která by se vám mohla více než zamlouvat. Apple si totiž registroval nedávno další patent, který potvrzuje, že práce na Apple Watch se zabudovaným Touch ID jsou v plném proudu.

Že Apple vyvíjí Apple Watch s Touch ID se dlouhodobě ví – respektive tuší z patentů, které máme v současnosti k dispozici. O to víc potěší, že práce na nich pokračují i nadále a to dle všeho navíc ve stejném duchu, v jakém probíhaly v předešlých měsících. Hlavní myšlenkou Applu je tedy i nadále zabudování Touch ID buď do digitální korunky hodinek, nebo spíš do bočního tlačítka, které je oproti korunce výrazně větší a tedy se ke snímání otisků prstů hodí více. Ostatně, rozměrově se blíží například Touch ID v Power Buttonu iPadů Air či mini, takže by mělo naprosto bez problému dostačovat.

Ačkoliv žádné technologické detaily z patentu už vyčíst nelze, je skvělé vidět, že Apple myšlenku Touch ID u Apple Watch nezahodil, ba právě naopak se jí i nadále snaží rozvíjet. Zda se mu podaří dotáhnout k realizaci či nikoliv sice ukáže až čas, avšak faktem je, že vzhledem k jeho snaze mít své produkty co možná nejbezpečnější je ve výsledku implementace Touch ID u Apple Watch velmi pravděpodobně dalším nevyhnutelným krokem – ostatně, jako tomu bylo u Touch ID u Maců s M1. Vše ale ukáže v tomto směru až čas, kterého je před námi pravděpodobně víc než dost. Je totiž jasné, že minimálně letos se čtečkou otisků prstů ve Watch počítat nelze.