5 her ze Steamu, které dnes na macOS a Windows získáte výhodněji (8. 7. 2022)

Připravili jsme pro vás ty nejzajímavější hry pro macOS i Windows, které jsou v dnešní den ve slevě. Bohužel se může lehce stát, že některá z her bude opět za plnou cenu. My to žádným způsobem nemůžeme ovlivnit a chtěli bychom vás ujistit, že aplikace byla ve slevě v době psaní článku.

Dnes můžete na Steamu ve slevě získat titul Mafia: Definitivní edice. Tommy Angelo se shodou náhod ocitá ve světě mafie a organizovaného zločinu. Spolupráce s rodinou Salieri rozhodně není v mezích zákona či morálky, výdělky jsou ale příliš lákavé…